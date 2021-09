'Toy Boy' calienta su estreno: la segunda temporada llega el domingo a Atresplayer Premium

Atresplayer Premium estrenará este domingo, 26 de septiembre, la segunda temporada de Toy Boy. La serie, producida por Plano a Plano, mantiene, prácticamente, a todo su elenco encabezado por Jesús Mosquera, Cristina Castaño y María Pedraza. Álex González, fichaje estrella, se sumó como protagonista en esta nueva entrega a la que también se ha incorporado la actriz italiana Federica Sabatini (Suburra).

Junto a ellos, el elenco de Toy Boy se completa con Jose de la Torre, Carlo Costanzia, Raudel Raúl Martiato, Juanjo Almeida, Pedro Casablanc, María Pujalte, Adelfa Calvo, Miriam Díaz-Aroca, Jose Manuel Seda, Eduardo Velasco y Maxi Iglesias. Además, la segunda temporada de Toy Boy contará con la participación en varios capítulos de numerosos actores conocidos, entre los que destacan Enrique Arce, Paco Marín, Ibrahim Al-Shami, Toni Zenet, Juan Betancourt o Joaquín Nuñez.

Los nuevos episodios de Toy Boy podrán verse semanalmente en exclusiva en Atresplayer Premium y, tras su emisión en esta plataforma, llegarán a todo el mundo de la mano de Netflix.

Toy Boy está creada por César Benítez, Juan Carlos Cueto y Rocío Martínez. Los productores ejecutivos de esta segunda temporada serán Montse García, César Benítez, Emilio A. Pina y Emilio Amaré, junto con Pablo Roa y Fernando Sancristóbal, quienes también se encargan de la coordinación de guion, en un equipo que completan los guionistas Fran Carballal, Nerea Gil, Enrique Lojo, Pablo Manchado y Verónica Marzá. Lucía Alonso-Allende es coproductora ejecutiva de la serie.

La dirección corre de nuevo a cargo de Javier Quintas (La casa de papel), a quien en esta segunda temporada se suma la directora Laura M. Campos (Valeria). Por su parte, Johnny Yebra será el director de Fotografía y David Jareño, el director de Producción.

Así será la segunda temporada de 'Toy Boy'

Hugo Beltrán ha conseguido demostrar su inocencia por el asesinato de Philip Norman, pero los enemigos que se ha ganado en el proceso han querido cobrarse su deuda. Una bomba en el Inferno ha destrozado los sueños de los Toy Boys y dejado a Triana al borde de la muerte. Y Hugo no puede permitir que el responsable salga impune.

Pero, ¿quién ha podido ser? Aunque las heridas entre los Rojas y los Medina siguen abiertas, parece que por el momento han enterrado el hacha de guerra. Macarena ha desaparecido de la ciudad para desintoxicarse en una clínica de su adicción al sexo, el comisario Zapata se ha jubilado y Benigna está demasiado ocupada intentando mantener el control de Medina-Rojas.

Todo apunta a que el asesino de Triana está en el One Per Cent, el nuevo club de striptease de lujo de Marbella. Así que los Toy Boys comienzan a bailar allí, dispuestos a descubrir la verdad. Pero El Turco y Rania, los dueños del club, no están dispuestos a dejar que nadie destape los secretos de su local. Al fin y al cabo, es imposible construir un imperio en la Costa del Sol sin mancharse las manos de sangre.

¿Qué pasa en el primer capítulo de la segunda temporada de 'Toy Boy'?

Han pasado varios meses desde la explosión del Inferno y las cosas han cambiado mucho en Marbella. Hugo trata de encontrar al responsable. Quiere vengar a Triana, que se juega, en una última operación, la posibilidad de volver a andar. Macarena, con la tutela de un enigmático gurú, trata de cambiar un carácter que la ha llevado a perder su empresa y su familia. Y un nuevo jugador está sacudiendo la escena. Es el Turco, un agresivo empresario de oscuro pasado, que está causando sensación con el One per Cent, el club donde la élite entre la élite hace realidad sus fantasías.

