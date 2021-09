La tragedia sacude la serie 'Inocentes' (Antena 3): todo está a punto de cambiar

Antena 3 emite este lunes, 20 de septiembre, un nuevo capítulo de la serie turca Inocentes a partir de las 22.50, justo después de El Hormiguero, que hoy recibe a Luis Tosar.

Inocentes cuenta la vida de Han (Birkan Sokullu) y las obsesiones y secretos de su familia. A ello se suma su relación amorosa con Inci (Farah Zeynep Abdullah): son dos jóvenes atrapados en la lucha entre lo que quieren y desean y lo que deben hacer por el bien de sus seres queridos.

Lea también: Cuántos capítulos tiene la serie turca 'Inocentes' de Antena 3 y cuándo acaba

En el capítulo de este lunes, a medida que Han se adentra en arenas movedizas, el vínculo entre él y Inci, que intenta ayudarle, se hace más fuerte.

El único amor de Safiye, Naci, viene a visitarla después de años y está allí, justo delante de ella. Sin embargo, el fantasma de Hasibe no deja que Safiye esté en paz y le advierte constantemente que se aleje de Naci. Safiye decide reprimir sus emociones, que empiezan a despertarse, como siempre.

Tragedia en la serie 'Inocentes' (Antena 3)

Los celos no paran de aumentar para Gülben, que ve a Esra como una amenaza en su relación imaginaria con Esat. Por eso, la hermana de Han no duda en presentarse en la cadena de radio, la misma en la que la propia Esra recibió una amenaza en directo si no se quitaba del medio entre ellos dos.

Lea también: Así es Birkan Sokullu, el galán turco de 'Inocentes' (Antena 3) que estuvo a punto de ser jugador de baloncesto

Totalmente descontrolada, Gülben empuja a Esra provocando una tragedia ante los ojos de Esat, Han e Inci. ¿Cómo habrá salido Esra de ese terrible accidente?

Entidades Birkan Sokullu Protagonista de 'Inocentes' Protagonista de 'Inocentes' Farah Zeynep Abdullah Actriz de la serie 'Inocentes' Actriz de la serie 'Inocentes'