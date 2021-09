La tercera temporada de 'You' ya tiene tráiler oficial y fecha de estreno en Netflix

Netflix ha publicado el tráiler oficial de la tercera temporada de You. La serie llegará a la plataforma de streaming el próximo 15 de octubre. La ficción está protagonizada por el actor Pen Badley como Joe y Victoria Pedretti como Love. Precisamente el personaje de Pedretti adquirirá un peso más importante en esta historia según el tráiler.

En el video publicado por Netflix, Joe y Love se han convertido en padres de un niño y empiezan su nueva vida mudándose a un tranquilo barrio lejos de la ciudad. No obstante, la pareja descubre que es imposible huir de lo que realmente les atormenta: ellos mismos.

Lea también: La escena de Arturito en 'La casa de papel' que Enrique Arce pidió eliminar: "Lo habéis matado"

Así es la tercera temporada de 'You' que se estrenará el 15 de octubre en Netflix

En esta tercera temporada de You, tanto Joe como Love continúan arrastrando sus problemas de celos y sus obsesiones. ¿Qué pasaría si Love descubre que Joe tiene una nueva ilusión? ¿Quién de los dos es más peligroso?. Son las preguntas que deja al aire el tráiler y que se resolverán a partir del 15 de octubre.

Lea también: 'Insiders', el primer reality de Netflix en España, ya tiene fecha de estreno

Sobre el futuro de la serie aún no se ha confirmado nada pero Sera Gamble, co-creadora de You, reconoció en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter que "no estoy asustada de decir que definitivamente podríamos seguir a Joe durante varias temporadas más".

Youtube Video