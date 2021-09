¿Por qué la actriz Priscilla Delgado no ha vuelto a 'Los Protegidos'?: Maggie García hace el papel de Lucía

Atresplayer Premium preestrenará este domingo, 19 de septiembre, el primer episodio de Los Protegidos: El regreso. Atresmedia plantea esta vuelta como "un gran evento y como un regalo a los fans que se han volcado con el regreso de la ficción desde que se anunciase el proyecto".

Este primer episodio, que estará disponible en la plataforma de pago a las 20:00 horas para convocar en directo a todos los seguidores de la ficción, será un aperitivo del resto de episodios que llegarán próximamente y que verá la luz ante el reclamo de los espectadores antes de la conclusión de la producción de la serie completa. Los siguientes tres capítulos, de 50 minutos de duración, se estrenarán cuando termine la compleja postproducción de la ficción.

Los Protegidos: El Regreso es la continuación de la exitosa serie que emitió Antena 3 entre 2010 y 2012 y que superó una media de 3 millones de espectadores. Han pasado diez años desde que la familia Castillo Rey tuvo un final feliz. Pero la vida continúa y el paso del tiempo, el destino y un suceso desconocido que descubriremos durante esta nueva etapa, fueron separándoles. Ahora, una grave amenaza, tras la desaparición de la hija de Sandra, se cierne sobre ellos, lo que les enfrentará a una nueva misión.

¿Por qué no está Priscila Delgado en el regreso de 'Los Protegidos'?

Los Protegidos: El regreso contará con los actores que dieron vida a los icónicos personajes de la serie original y que enamoraron a la audiencia con sus extraños poderes sobrenaturales. Antonio Garrido (Mario), Ana Fernández (Sandra), Luis Fernández (Culebra), Daniel Avilés (Carlitos) y Mario Marzo (Lucas) unirán sus fuerzas de nuevo.

La familia se completa con Maggie García en el papel de Lucía. La actriz sustituirá a Priscila Delgado, la joven que dio vida a la más pequeña de la familia. ¿Por qué no ha estado presente en el proyecto? ¿Rechazó Priscila participar en esta vuelta de la serie que la catapultó a la fama? "No pudo ser. Muchas veces es por fechas o porque no está disponible, simplemente", explicó Montse García, responsable de Atresmedia, durante la presentación de la serie en un encuentro con los medios al que asistió ECOTEUVE.ES. "A veces tienen que alinearse los astros".

A pesar de todo, Javier Mendo, actor que interpreta a Borja Ruano, ha querido romper una lanza en favor de la actriz que se ha unido al reparto: "Pese a que no haya venido Priscila, hemos trabajado igual con Maggie y es una excelente actriz. Se merece todo el cariño que le podáis como se lo disteis a Priscila al principio", ha pedido el joven.

Los Ruano estarán presentes en el regreso de Los Protegidos con Gracia Olayo y Oscar Ladoire en el papel de Rosa y Antonio, los padres de Borja en al ficción. El elenco de la ficción se completa con Maripaz Sagayo, Carlotta Cosials, Eduardo Lloveras y Cosette Silguero.