'Cuéntame' cumple 20 años: diez curiosidades de la serie ¿ideada por Aznar? que todas las cadenas rechazaron

Tal día como hoy hace 20 años, Televisión Española estrenó la serie Cuéntame cómo pasó. Tan solo dos días después del 11-S, en plena conmoción por los atentados a las torres gemelas, la pública reunió a los espectadores frente a la televisión con una ficción que tenía como objetivo contar la historia reciente de nuestro país por medio de una familia de clase media: los Alcántara. El primer capítulo arrancó en abril de 1968, con una escena protagonizada por Carlitos, que miraba a través de la ventana la serie El fugitivo de la tele de los vecinos.

Veinte años después, Cuéntame es la serie española más longeva con 21 temporadas (ahora se emitirá la número 22) y 388 capítulos. La audiencia ha reído, ha llorado y ha querido a Antonio (Imanol Arias), Mercedes (Ana Duato), Toni (Pablo Rivero), Inés (Irene Visedo), Carlitos (Ricardo Gómez) y Herminia (María Galiana). La familia Alcántara ha traspasado fronteras haciéndose un hueco en países como Italia, México, Ecuador, Alemania, Canadá...

Son muchos los actores que han pasado por ella, pero es de mención recordar a Pepe Sancho, Fernando Fernán Gómez, Terele Pávez, Tony Leblanc, Roberto Cairo o el gran Quique San Francisco. Como todo en esta vida, la serie tendrá que acabar, pero cuando lo haga, el legado de Cuéntame continuará por muchas razones. Como homenaje, rescatamos algunas de sus curiosidades. ¡Felices 20!

- Aznar aseguró que la idea de Cuéntame fue suya

José María Aznar cuenta en sus memorias que la serie tuvo su origen en una de las cenas que solía mantener con un grupo de personalidades, entre los que se encontraban Imanol Arias, Ana Duato y su marido. Años más tarde, el guionista Ladrón de Guevara lo negó: "Yo escribí el primer capítulo y desarrollé la biblia y jamás vi a Aznar por allí".

- Cuéntame fue rechazada por todas las cadenas

Miguel Ángel Bernardeau se recorrió todas las cadenas de televisión contando su idea, pero nadie quiso dar el visto bueno porque se hablaba del franquismo. Aznar sí logró que el proyecto saliera adelante, cuando Pío Cabanillas era el director general de TVE. En una entrevista para la SER, el 'padre' de Cuéntame dijo que el primer guion se escribió durante un fin de semana de 1993 en el Parador de Denia.

- Cuéntame ha 'sobrevivido' a cuatro presidentes

La serie ha logrado mantenerse en TVE en los gobiernos de José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Por otra parte, Cuéntame ha 'sobrevivido' a nueve presidentes -el cargo antes era director general- de RTVE: Javier González Ferrari, José Antonio Sánchez, Carmen Caffarel, Luis Fernández, Alberto Oliart, Leopoldo González-Echenique, José Antonio Sánchez (segundo periodo), Rosa María Mateo y José Manuel Pérez Tornero.

- Antena 3 estuvo a punto de comprar Cuéntame

Cuando en el año 2016 salió a la luz las irregularidades con Hacienda de la productora, los responsables de TVE dudaron del futuro de Cuéntame en la pública. Ganga puso en venta la serie y Antena 3 ofreció renovarla con dos temporadas de 38 capítulos con un presupuesto de 24,5 millones de euros. La ficción acabó quedándose en La 1 porque RTVE ejerció el derecho de tanteo.

- Cuéntame no se iba a llamar así: el motivo

El título de la serie se cambió prácticamente en el último momento. Ganga había registrado Nuestro ayer y Mirando atrás como títulos provisionales, pero se optó por el de Cúentame, con la idea de ligarla a la letra de la canción homónima de Fórmula V. Años más tarde, se tuvo que cambiar a Cuéntame cómo pasó tras la reclamación de una compañía que tenía registrada la web Cuéntame.com.

- 'Tocando fondo', el capítulo más visto

En sus inicios, Cuéntame, como otras tantas series tenían audiencias millonarias. Pero, ¿qué capítulo tiene el récord? El honor se lo lleva el último episodio de la tercera temporada, que lleva por título Tocando fondo. En él, se narra el fracaso del negocio inmobiliario de Antonio. De hecho, es el capítulo favorito de Imanol Arias. Se emitió el 3 de julio de 2003 y lo vieron 7.253.000 espectadores (51% de share). El dato coincide con la emisión de ficción más vista de los últimos 20 años en La 1.

- San Genaro: de Barajas a Pinto

Aunque el barrio de San Genaro no sale en ningún GPS, sí nos podemos permitir la licencia de decir que sí existe en la vida real. El barrio de los Alcántara está recreado en un polígono industrial de Pinto. Pero no siempre ha sido así, ya que durante los primeros dos años, la ficción se grabó en unos platós instalados en Barajas. Sagrillas, el pueblo de la familia, no está en Albacete, sino en Segovia.

- Ana Duato no iba a ser Mercedes en Cuéntame

Imanol Arias desveló hace unos años que Adriana Ozores iba a ser Mercedes Alcántara en un principio. La actriz, según recoge el libro oficial de Cúentame, se negó a firmar un contrato de más de 13 capítulos. Finalmente, se apostó por Ana Duato que, a su vez, esta iba a dar vida al personaje de Paquita (Ana Arias).

- María Alcántara ha sido interpretada por cinco actrices

Los espectadores han visto crecer a María, la benjamina de la familia, a través de cinco actrices. Las primeras fueron Esmeralda García y Celine Peña. Para dar el paso de la niñez a la adolescencia, los guionistas eligieron a Paula Gallego, mientras que en la actualidad es Carmen Climent la que la da vida. En los saltos al 2020, para contar la pandemia, María ha sido interpretada por Silvia Abascal.

- 'Cuéntame', una serie olímpica

La familia Alcántara no solo ha vivido intensamente los JJOO de Barcelona (en ficción). La serie formó parte de la ceremonia inaugural de las Olimpiadas de Londres, donde se proyectaron imágenes de una secuencia del primer capítulo. junto a otras series importantes series a nivel mundial.