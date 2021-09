'Amar es para siempre' estrena nueva temporada en Antena 3: ¿quiénes son los nuevos personajes de la serie?

Amar es para siempre estrena su décima temporada el próximo 10 de septiembre. La serie de Antena 3, que ha cerrado un curso más como la ficción de emisión diaria más vista de la televisión, prepara una nueva entrega cargada de novedades. La veterana serie llega con nuevas tramas, nuevos decorados, nuevos personajes y nuevas incorporaciones al elenco actoral.

Jon Plazaola, Carlota Baró y Carles Francino encabezan la lista de protagonistas para esta nueva temporada, que contará con un reparto de auténtico lujo en el que también estarán: Carmen Ruiz, David Lorente, Adam Jezierski, Lucía Barrado, Jesús Castejón, Ane Gabarain, Raquel Espada, Guillermo Manuel Ortega, Andrea Trepat y Sofía Milán.

Además, continuarán una temporada más dando vida a sus ya icónicos personajes Anabel Alonso, Itziar Miranda, Manuel Baqueiro, David Janer, José Antonio Sayagués, Iñaki Miramón, Luz Valdenebro, Sebas Fernández y Ángeles Martin.

Producida por Atresmedia en colaboración con Diagonal TV (Banijay Iberia), Amar es para siempre cuenta con Montse García (Atresmedia TV), Jaume Banacolocha (Diagonal TV) en la producción ejecutiva, y Eduardo Casanova en la coproducción ejecutiva (Diagonal TV). Está dirigida por Eduardo Casanova. Verónica Viñé, Beatriz Duque y Ángel Agudo son los coordinadores del guion de la serie durante la próxima temporada. La dirección de producción corre a cargo de Nuria Hernàndez y Eugeni Margalló.

Los episodios de Amar es para siempre' pueden verse también una semana antes de su emisión en televisión en Atresplayer Premium, la plataforma de pago de Atresmedia.

Así será la temporada 10 de 'Amar es para siempre'

Los nuevos episodios de Amar es para siempre arrancan en septiembre de 1980 con la celebración del cumpleaños del patriarca de Los Asturianos, Pelayo Gómez, y con muchas preguntas en el aire que se desvelarán a lo largo de tan señalado evento.

No se sabe qué ha sido del abogado Guillermo Galán. Tampoco qué ha sido de Emma y de Manolín, ni de por qué Sebas languidece y dice querer morirse. Benigna tampoco está muy católica, y es que ha fracasado en todos los negocios que ha intentado montar en el local que la regaló Lorenzo Bravo. Tampoco se espera la llegada de una antigua conocida, doña Visi -Miss Visitation-, que vuelve de Finlandia para alterar la vida del barrio, pero, sobre todo, la de Benigna y Quintero.

Esta nueva temporada cuenta la historia de la empresa familiar Garlo, una importante empresa juguetera, con jugueterías propias, que ayuda a reflejar el auge de este sector en la España de inicios de los 80. Germán, el dueño, está enfermo y parece que su hijo Raúl, pese a estar bien preparado, no tiene la chispa y la creatividad de su sobrino, Francisco. Carmen, la matriarca, es consciente de las virtudes y de las carencias de su hijo, pero guarda un turbio secreto.

Los abogados, Quintero y Cristina, han trasladado su despacho a un piso grande de la calle San Bernardo donde comparten espacio con la psicóloga Sonia Casado y su ayudante, el buscavidas de Medina. Casado escribe un consultorio sentimental para la revista Marlene y dirige una agencia matrimonial: vende como nadie la ilusión y la esperanza de emparejarse y enamorarse, pero su gran contradicción es ser una descreída del amor.

Los nuevos protagonistas de 'Amar es para siempre'

Jon Plazaola como Raúl García Corcuera

Raúl es hijo único de Germán y Carmen. Estudiante de económicas y empresariales, lleva toda su vida preparándose para tomar las riendas de Garlo. Ha sido instruido y conoce cada rincón tanto de la fábrica de Alcalá de Henares y como de las tiendas de Madrid. Es perfecto haciendo balances y calculando costes; cree que también es buen diseñador de juguetes, pero a todo le supera con creces su primo, Francisco García.

A su padre, Germán, le gustaría que su hijo se pareciera más a su primo Fran. En su fuero interno, Germán sabe que a Raúl le falta eso que a Fran le sobra por los cuatro costados: ilusión y amor por el trabajo que hace. Raúl se las promete felices como futuro "emperador" de Juguetes Garlo, pero una serie de inesperados acontecimientos harán que su camino se tuerza tanto como su carácter.

Carlota Baró como Coral Lozano

Coral es la novia de Raúl. En realidad, se llama Leocadia, pero se cambió el nombre en cuanto Franco permitió hacerlo. Nadie conoce este secreto ni tampoco su lugar de origen: Carabanchel. Sólo su fiel amiga Paloma sabe lo mal que lo pasó de pequeña y lo mucho que a veces le cuesta asumir que es una simple chica de barrio.

Ambiciosa, un poco pieza, pero muy noble en el fondo. Avispada y divertida. Será dependienta en Garlo. No tragará a Francisco y moverá cielo y tierra para asegurarse que el recién llegado no pisotea la valía de su prometido, Raúl. Al principio tampoco se llevará muy bien con Manolita. Amiga inseparable de Paloma, su amistad se pondrá a prueba cuando las dos se enamoren del mismo hombre. Entre sus secretos planea la sombra de un familiar de dudosa reputación que no dudará en hacerle la vida imposible.

Es hijo del fallecido hermano de Germán, Fausto. Francisco -Fran- se gana a todo el mundo. Tras la muerte de su madre en el parto, crece solo con su padre con quien mantiene continuas desavenencias. La enigmática muerte de su padre hará que Francisco se acerque más a su tío Germán, aunque éste no consigue que deje la competencia -Juguetes Uriarte- para unirse al negocio Familiar.

Sólo un desenlace inesperado llevará a Francisco a las puertas de Garlo. Una vez allí, una serie de acontecimientos harán que sus cimientos se tambaleen. Las luchas de poder con su primo Raúl, los sentimientos hacia su prometida, Coral, y la misteriosa búsqueda de un ser querido, serán los pilares que muevan la temporada de este personaje.

Dueño de la empresa juguetera Garlo. Germán es un empresario atípico con alma de jovenzuelo. Sus calcetines coloridos y corbatas, a veces algo estridentes, dejan claro que no es un hombre convencional. Nunca ha dejado de ponerse en la piel de los niños para idear juguetes, virtud que comparte con su sobrino, Francisco. A veces Germán siente que tiene más afinidad con el huérfano de su sobrino que con su propio hijo.

Casado con Carmen, su fiel consejera, Germán será el precursor indirecto de una encarnizada batalla en Garlo que enfrentará a los dos primos: Raúl y Francisco. En su pasado hay alguna que otra sombra, como la ruptura con su gran amigo, Adolfo Uriarte -su rival y competidor- y la muerte de su hermano Fausto, desaparecido en trágicas circunstancias.

Ane Gabarain como Carmen Corcuera de Lucas

La mujer de Germán, y madre de Raúl, es una mujer moderna y versátil. Lo mismo atiende en la juguetería y envuelve personalmente un regalo a un cliente, que aconseja a su marido en materia económica y empresarial.

Tiene un gran don de gentes y su cariño, aparentemente, no distingue de clases sociales, pues intimará con Manolita y los Gómez. Claro que, toda madre mira con lupa a su nuera y para Carmen, Coral, la novia de su hijo Raúl, quizás no sea suficientemente buena. Quizás sus orígenes sean demasiado humildes. Parece que Carmen no sólo tiene dobleces, sino que también esconde algún que otro turbio secreto.

Carmen Ruiz como Penélope Valdivia

Penélope es hija de un mecánico de coches y un ama de casa. De pasado tímido, pues fue también señalada y burlada en el colegio, ahora vive feliz y tranquila trabajando como profesora. Casada con el bueno de Santiago, siente gratitud infinita hacia él pues la ayudó en sus peores momentos y sin su ayuda no habría podido sacarse la carrera de magisterio.

La vida de Penélope está exenta de sobresaltos. Ella encarna la cotidianidad de una pareja, el día a día, la apacible estabilidad, a veces aburrida, en la que viven muchos matrimonios. Pero todo eso está a punto de romperse con la irrupción de un hombre nuevo y completamente diferente a su Santiago, Ismael Blanco: el hombre que pondrá su vida del revés.

David Lorente como Ismael Blanco

Ismael es un expresidiario que sale de la cárcel tras cumplir 15 años en el penal de El Dueso. Ismael representa la contradicción humana: es capaz de lo peor y de lo mejor. Tiene verdaderas ganas de reconducir su vida, pero es posible que su pasado no se lo permita. Ni tampoco su manera de ser. Esa que, a veces, le lleva a coger el camino más corto, el que muchas veces desemboca en complicaciones.

Ismael luchará contra sus fantasmas para reflotar la parte más romántica y amable que una vez ocupó su corazón. Puede que de la mano de Marcelino y de Penélope llegue a conseguirlo Aunque las malas compañías serán un constante impedimento para alcanzar su objetivo.

Lucía Barrado como Sonia Casado

Sonia, licenciada en psicología y sociología, es la doctora amor, la mejor emparejadora de todo Madrid. Su vida iba encaminada por derroteros algo más peligrosos que el dirigir una agencia matrimonial, pero un desagradable incidente hizo que se replantease su vida y su carrera.

Sonia vende amor con facilidad, pero en el fondo es una descreída: no cree en las medias naranjas ni en el amor a primera vista, que es lo mismo que ser cura y ateo; o vendedor de crecepelo y calvo. Una de las contradicciones más grandes del mundo. Teme el fracaso sentimental y tiende a huir de las relaciones. Está deseando que los demás encuentren en el amor y sean felices; quizás, en el fondo, sea lo que ella misma quiere, pero tiene miedo a sufrir y que le vuelvan a partir el corazón.

Adam Jezierski como Medina

Medina es un buscavidas. Empezó la carrera de psicología, pero la tuvo que dejar para cuidar de su padre Claudio, viudo y ciego. Claudio perdió la vista en un accidente y, estando ciego, conoció a la que se convertiría en su mujer. De ahí que Medina crea que el amor verdadero existe y que nace en las peores circunstancias.

Medina, aun pareciendo tan diferente a Sonia, no lo es tanto. Ambos comparten la misma cepa, la misma cara de la moneda: el miedo. Mientras que Sonia se aleja de las relaciones para que no fracasar y que no le rompan el corazón. Medina se escuda en el "aún no he encontrado a la mujer de mi vida" para no comprometerse. En el fondo, son tal para cual.

Raquel Espada como Inés Vega

Inés es una caja de sorpresas. Aparentemente es una chica servicial, una camera avispada con grandes dotes para la psicología de barra. Siente una profunda admiración y gratitud por Guillermo, y ha dedicado su vida a cuidarle. Está dispuesta a llevar el King´s con el exabogado, que ha de aprender de nuevo qué es el amor y qué desea hacer con su vida.

Lo que no sabe Guillermo es que Inés ha sacrificado muchas cosas por cuidar de él, por quererle y enamorarse. Y es que Inés no era una simple aspirante que iba al King´s buscando trabajo... Inés es licenciada en químicas que estaba a la espera de un puesto en Alemania en una importante farmacéutica, puesto que rechazó para quedarse con Guillermo.

Guillermo Manuel Ortega como Emilio Posadas

Emilio podría haber hecho infinitas cosas que le apetecían un montón... de no ser por su madre, doña Angustias; una mujer controladora, experta en chantaje emocional y manipulación que, literalmente, le ha fastidiado la vida.

Emilio es el hombre de confianza de Germán. Se conforma con ser el dependiente de confianza de las tiendas Garlo; no aspira a más. Ha sido, eso sí, mentor de Raúl a quien tiene cariño y no duda en cantarle las verdades. Emilio da buenos consejos a todo el mundo, pero es incapaz de aplicárselos a su vida.

Andrea Trepat como Paloma Muñoz Oliva

Paloma es una buena chica, con todas las de la ley. Es la que cuida siempre de los demás y el gran apoyo de su madre. De familia humilde, también de Carabanchel, su padre trabaja en la fábrica de Pegaso, a bastantes kilómetros del barrio, y su madre limpia en casas y locales de la zona.

Su máxima aspiración era casarse y tener una familia, pero el destino le tiene preparadas muchas sorpresas: descubrirá que, además de dependienta en Garlo, puede ser una gran publicista. Fiel escudera de Coral que, aunque pueda parecer que lleva toda la vida bajo su sombra, la quiere con locura y la respeta muchísimo. No pueden vivir la una sin la otra.

Sofía Milán como Catalina Gómez Sanabria

La hija más pequeña de los Asturianos sale a la palestra para contar una historia de acoso escolar. Durante los años 80, palabras como acoso o abuso escolar eran términos que ni siquiera se empleaban. Padres y profesores, la mayoría de las veces, tildaban los hechos como piques normales entre chavales, chiquillerías sin importancia.

La historia de Cata narra lo que hoy sería un abuso escolar en toda regla. Gracias a su valentía, al apoyo incondicional de toda la familia Gómez y de su profesora, Penélope, Cata intentará salir de su infierno.

Los nuevos decorados de 'Amar es para siempre'

En esta décima temporada, la serie contará con los espacios de siempre: El Bar Asturiano, la Casa de Manolita, la Casa de Quintero y, cómo no, el King's.

Y los nuevos capítulos traerán consigo renovados ambientes que teletransportarán al espectador a ese año 1980. Entre estos espacios se encuentra la casa de Germán; el ático de Fran; la Juguetería Garlo, donde habrá distintos espacios como los despachos, la oficina, y la sala de diseño. Los espectadores también podrán adentrarse en el piso de Penélope; en el Videoclub de Benigna y Doña Visi; y en la sede de la Agencia Flechazos.

