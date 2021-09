Conmoción en la televisión por la muerte de Jordi Rebellón: "Estaba convencida de que salías"

Jordi Rebellón, actor que interpretó al mítico Doctor Vilches en la serie Hospital Central, ha fallecido este miércoles a los 64 años a causa de un ictus. La noticia ha caído como un jarro de agua fría en Mediaset, la casa en la que se emitió la popular ficción médica.

El primero en informar de su muerte ha sido Risto Mejide en Todo es mentira a las 16.25, a la vuelta de publicidad. "Yo lo conocía y te toca todavía más", ha dicho de forma escueta mandando un abrazo a toda la familia.

Seis minutos más tarde, a las 16.31, María Patiño daba la noticia en Sálvame. "Ha fallecido hace unos minutos. Lo ha confirmado su representante", ha dicho la colaboradora contando que Carlota Corredera había coincidido con él en una entrega de premios en Ávila.

"Atravesaba una etapa complicada a nivel laboral", ha añadido Patiño a lo que Belén Esteban ha apostillado que "era una persona maravillosa". "Yo me he quedado parado", ha asegurado un Jorge Javier en shock.

A lo largo de toda la tarde, se han sucedido numerosas muestras de cariño de compañeros de la profesión en el recuerdo del popular actor. DEP.

Me acabo de enterar del fallecimiento de Jordi Rebellón, buen actor y mejor compañero. D.E.P pic.twitter.com/Yknc80uLxH

El lunes de hace una semana en los @LaAlcazabaAvila nos reíamos @JordiRebellon_ y yo de haber compartido el capítulo con + audiencia de Hospital Central, en el, él salía del coma y yo me moría. Hoy me dicen que ya no estás, y aún estoy en shock! Buen viaje compi. #dep https://t.co/QPkBAwI78H