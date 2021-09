'La casa de papel' estrena por sorpresa los primeros quince minutos de su temporada final en Netflix

Netflix ha estrenado por sorpresa este jueves los quince primeros minutos de la primera parte de la temporada final de La casa de papel. El atraco continúa, la guerra se acerca y el líder de la Banda ha perdido el control. El desenlace de la serie original creada por Álex Pina comienza este viernes, 3 de septiembre, momento en el que la plataforma lance los cinco primeros episodios de su tanda definitiva.

Este regalo para los fans más fieles de la serie española se ha producido a través de Youtube, donde Netflix ha publicado un vídeo en el que aparece Pedro Alonso, actor que da vida a Berlín, dando paso al aperitivo del final de la ficción.

"Vais a acceder a 15 minutos de la quinta temporada de La Casa de Papel. No sé si es una buena noticia, porque 15 minutos es posible que no sean suficientes. Ahora, vais a tener tiempo de poneros en órbita de nuevo. Me consta que hay varios villanos y gente nos va a poner en aprietos. No sólo Alicia Sierra, así que, queridos míos... ¡a por el rock&roll!", asegura Alonso en la introducción del capítulo.

¿De qué va la quinta temporada de 'La casa de papel'?

La Banda lleva encerrada más de 100 horas en el Banco de España, han conseguido rescatar a Lisboa pero viven uno de sus peores momentos tras haber perdido a uno de los suyos. El Profesor ha sido capturado por Sierra y, por primera vez, no cuenta con un plan para escapar.

Cuando parece que nada puede ir a peor, llegará un nuevo enemigo mucho más poderoso que cualquiera de los anteriores: el ejército. Se acerca el final del mayor atraco de la historia y lo que empezó siendo un robo ahora se transformará en una guerra.

