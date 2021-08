Muere Ed Asner, actor conocido por su papel de Lou Grant en 'The Mary Tyler Moore Show'

El actor estadounidense Ed Asner, que alcanzó la fama con el papel del periodista Lou Grant en la serie de la década de los setenta The Mary Tyler Moore Show y protagonizó numerosas producciones televisivas, falleció este domingo a los 91 años, según informaron medios locales y sus familiares.

"Nos apena decir que nuestro querido patriarca falleció en paz esta mañana. Las palabras no pueden expresar la tristeza que sentimos. Con un beso en tu cabeza: buenas noches papá. Te queremos", comunicaban hoy sus hijos a través de su cuenta oficial de Twitter. Según The New York Times, falleció en su hogar de la localidad de Tarzana (California).

Lea también: Muere el periodista Juan Adriansens, colaborador de televisión y radio

Asner es el actor más premiado de la historia de los Emmy con siete galardones, de los cuales cinco correspondieron a su interpretación de Lou Grant, primero en la "sitcom" de Mary Tyler Moore (1970-1977) y después en un drama derivado y titulado a su nombre, que se emitió de 1977 a 1982.

Muere Ed Asner: así fue su gran carrera profesional

Nacido en 1929 en Kansas City (Arkansas), en una familia de inmigrantes judíos ortodoxos, Asner comenzó su carrera como actor en el teatro y llegó a Broadway en 1960, compartiendo escenario con Jack Lemon en Face of a Hero, para finalmente estrenarse en 1957 en la pequeña pantalla, donde lograría sus mayores éxitos.

The Mary Tyler Moore Show marcó su trayectoria, pero Asner fue aclamado también por su actuación en las series Roots y Rich Man, Poor Man, que le merecieron dos Emmys, y participó como doblador en numerosas cintas, entre ellas Up del estudio de animación Pixar, en la que era el entrañable Carl Fredricksen.

Lea también: Muere Carmelo Martínez, representante de España en Eurovisión 1988 con La Década Prodigiosa

Entre sus cerca de 300 títulos, que también le valieron cinco Globos de Oro y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, destacan asimismo la película Elf y sus actuaciones en los últimos años en las series Cobra Kai, Grace and Frankie o The Good Wife.

Asner era recordado hoy por sus compañeros de profesión, incluyendo el importante sindicato de actores SAG-AFTRA, al que perteneció durante seis décadas y que presidió entre 1981 y 1985. En 2001, la organización le otorgó el premio a toda una vida.

Fue también conocido por su filantropía y su activismo, pronunciándose públicamente sobre cuestiones políticas durante años y participando en acciones en rechazo de la guerra del Gobierno de EE.UU. contra Irak o en apoyo de los cinco agentes cubanos presos por espionaje.