Cosmo estrena 'Pretty Hard Cases': una comedia sobre dos mujeres detectives contra una organización criminal

El lunes 6 de septiembre a las 22.00 Cosmo estrena la serie policiaca Pretty Hard Cases. Adrienne C. Moore (Orange Is The New Black) y Meredith MacNeill (Baroness Von Sketch Show) protagonizan esta irreverente comedia sobre dos exitosas detectives de Toronto y sus caóticas vidas personales.

Pretty Hard Cases "no es una serie policiaca más: es una comedia cargada de acción", según informa el canal, donde dos mujeres de caracteres opuestos intentarán acabar con la organización criminal que llena de droga las calles de Toronto.

Sam (MacNeill) y Kelly (Moore) son las mejores detectives de sus respectivas unidades. Por eso cuando sus investigaciones chocan, el comienzo de su relación no augura nada bueno. Mientras Sam intenta desmantelar otra banda para añadirla a su impresionante historial, Kelly acaba de regresar de una exitosa operación encubierta y ahora está decidida a sacar las drogas de su comunidad.

Creada por Tassie Cameron (Mary Kills People, Rookie Blue) y Sherry White (Frontera, The Catch), Pretty Hard Cases navega entre la comedia policiaca, el thriller criminal y el drama familiar contando la historia de dos mujeres en la cuarentena que, no solo se apoyan y se complementan para dar caza a los delincuentes más peligrosos, sino que, además, son las jefas.

Esta producción de NBCUniversal International Studios debutó en 2021 en la televisión pública canadiense, CBC, y fue alabada por la crítica por utilizar las convenciones del género, como la pareja de policías completamente distintos que deben trabajar juntos, y su capacidad para subvertirlas, abordando cuestiones como el machismo, las desigualdades sociales o la diversidad racial. Todo esto en una serie policiaca concebida cuando estalló el movimiento Black Lives Matter y grabada en plena pandemia del coronavirus.

