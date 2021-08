Virginia, al borde de la muerte en 'Amar es para siempre': cómo sigue la serie de Antena 3

El capitulo 2186 de Amar es para siempre dejó a los espectadores en tensión e incertidumbre. Beltrán se propuso acabar con todos sus enemigos de una tacada: atentó en el centro social aprovechando que iban a organizar una fiesta de despedida a Gorka.

Un chivatazo puso en alerta a Estefanía y Abel que salieron corriendo para evacuar el centro social sin saber que Gorka y Virginia no escucharon la llamada de socorro de los agentes del CESID y se quedaron dentro, sufriendo en primera persona el atentado.

Una tremenda explosión sembró el pánico en el barrio mientras Manolín y Emma vivían un emotivo acercamiento antes de que todo fuese a peor. Inmediatamente los vecinos se alarmaron, lo que produjo un un tremendo revuelo en la plaza de los Frutos.

¿Ha muerto Virginia en 'Amar es para siempre'?

Maica llegó aterrorizada, ¿Dónde está Gorka? preguntaba la dueña de 'Laida' con tremenda desesperación. La angustia aumenta cuando todos se dan cuenta de que Virginia también estaba en el centro social y no se sabe nada de ella. Tras ello, Fabián entró a gritos buscando a Virginia, a la que acabó encontrando sepultada por los escombros y sin dar señales de vida.

"Virginia, estoy aquí, abre los ojos. No me hagas esto, por favor, Virginia. Tengo muchas cosas que decirte, no te vayas, por favor", le rogaba Fabián al hallarla sepultada. Ella apenas con fuerzas para preguntar "¿qué ha pasado?" sin abrir los ojos, pero acaba perdiendo la consciencia.

Tras la angustiosa incertidumbre, Virginia se pudo recuperar en su casa de los estragos del atentado, luciendo un cabestrillo en el brazo. Los difíciles momentos hicieron que Fabian se armara de valor y le confesase sus sentimientos a Virginia: "Estaba cansado de ir de duro contigo y de pincharte cuando lo único que me pasaba es que me gustabas. Me gustabas mucho y te quiero". Pero Virginia cree que la declaración del joven es un sueño o un efecto de la medicación que está tomando y que la tiene aturdida.

Qué pasa hoy, 26 de agosto, en la serie de Antena 3

La amenaza de Beltrán sigue acechando a sus principales objetivos, obligándoles a actuar, temiendo que vuelva a atacarles. Entre las ruinas del centro social, Gorka encuentra el valor para luchar por Maica mientras el miedo atenaza a Guillermo de cara a su reencuentro con Lourdes.

Además, Manolín persiste en no luchar por su futuro, pero Socorro obliga a Caridad a hacerlo. Por otra parte, Benigna rompe con Lorenzo Bravo, pero no de la manera que esperaba Quintero. Y, tras la declaración de Fabián, Virginia no sabe lo que siente por él.