Así fue el reencuentro entre Jason Momoa y Emilia Clarke: Khal Drogo y Khaleesi de 'Juego de Tronos'

Hace dos años que Juego de Tronos llegó a su esperado y polémico final en HBO. Sin embargo, todo lo que envolvió al rodaje de la exitosa serie sigue dando de qué hablar. Jason Momoa y Emilia Clarke, quienes interpretaron a Khal Drogo y Khaleesi en la ficción, han compartido con sus fans una muestra de su último encuentro con recuerdo a la historia que ambos protagonizaron.

"Cuando tu sol y tus estrellas están en la ciudad vas a asegurarte de que todavía puede levantar a una khaleesi", escribió Emilia Clarke en su cuenta de Instagram debajo de una foto de Momoa cogiéndola en brazos. Una frase que hace clara referencia a una de sus líneas más célebres, ya que "eres mi sol y mis estrellas" es la manera cariñosa con la que el personaje de Daenerys Targaryen se refiere a su amado.

Lea también: "Nos moríamos de hambre": la sorprendente confesión de Jason Momoa tras el final de 'Juego de Tronos'

Momoa, por su parte, ha compartido una serie de instantáneas que ha acompañado de esta frase también con guiño a Juego de Tronos: "La luna de mi vida". "Tú eres maravillosa. Te quiero para siempre", añadía el intérprete, que compartió con Clarke diez episodios.

El emotivo reencuentro entre Jason Momoa y Emilia Clarke, Khal Drogo y Khaleesi de 'Juego de Tronos'

Ambos actores son muy buenos amigos desde que coincidieran en la serie que los catapultó a la fama. Son muchas las veces que han mostrado sus reuniones a lo largo de estos años en redes, a menudo junto a otros miembros del reparto.

Lea también: 'La Casa del Dragón', precuela de 'Juego de Tronos', ya tiene fecha de estreno en HBO

En 2022, el universo de Juego de Tronos se expandirá con la serie House of the Dragon, spin-off que se centrará en la Casa Targaryen y que se desarrollará 300 años antes de la aparición de la Khaleesi. Miguel Sapochnik, que dirigió algunos de los episodios más célebres de la serie, se sentará en la silla del director en el piloto de House of the Dragon y en otras entregas de este nuevo show, mientras que Condal se encargará de los guiones.

Entidades Emilia Clarke Actriz en Games of Thrones Actriz en Games of Thrones Jason Momoa Actor Actor