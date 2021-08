El Real Mallorca recurre a 'Cuéntame' para anunciar el fichaje del delantero Fer Niño

La televisión se vuelve a colar en el mundo del fútbol. Si hace unos días el Villareal sorprendía a sus aficionados anunciando la renovación de Gerard Moreno como si de Mask Singer se tratara, ahora el Real Mallorca ha hecho oficial uno de sus fichajes recurriendo a la serie Cúentame.

El club 'bermellón', que regresa a LaLiga un año después de su descenso, ha rescatado una escena de la longeva serie de Televisión Española protagonizada por Antonio Alcántara (Imanol Arias) y Carlos (Ricardo Gómez) para confirmar la cesión de Fer Niño.

Guiño del Real Mallorca a 'Cuéntame' por el fichaje de Fer Niño

En la secuencia, padre e hijo discuten por su futuro. "A lo mejor, lo mejor para mí no es ser tu heredero", dice Carlitos a lo que el patriarca reacciona de forma airada en un primer momento: "Mira, hijo, no me amargues la tarde".

"A ver, ¿qué es lo mejor para ti?", pregunta Antonio a lo que Carlos responde de forma rotunda: "Ser yo. Yo mismo". Inmediatamente, la escena da paso a Fer Niño, ya vestido con la camiseta del Mallorca en el césped del estadio de San Moix: "Soy Fer Niño y elegí ser delantero".

Este guiño a Cuéntame se explica porque este fichaje viene a continuar la saga Niño en el Mallorca, ya que el joven delantero es hijo del exjugador Fernando Niño, uno de defensas que llegó a jugar en la época de Luis Aragonés.

