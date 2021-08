Todo sobre la quinta temporada de 'The Crown': nuevos actores, rodaje y fecha de estreno

The Crown es la serie más importante de Netflix. De hecho, próximamente competirá por reinar en los Emmy en una pugna que la enfrentará contra The Mandalorian, el buque insignia de Disney+. La ficción sobre la monarquía británica emitió el año pasado su cuarta temporada y ya comienzan a saberse los primeros detalles de la quinta tanda de capítulos, que traerá importantes novedades.

Nueva Reina y duque de Edimburgo en 'The Crown'

Imelda Staunton ha sido la elegida por Netflix para protagonizar los nuevos capítulos de The Crown. Será la reina Isabel y 'sucederá' en el trono a Claire Foy y Olivia Colman. Jonathan Pryce encarnará al duque de Edimburgo, recientemente fallecido, relevando así a Matt Smith y Tobias Menzies.

¿Quién será la nueva princesa Margarita?

Toca despedirse de la genial Helena Bonham Carter. Lesley Manville será la princesa Margarita en los nuevos capítulos de la serie.

Carlos y Diana también cambian en la quinta temporada

A partir de ahora, Dominic West será el príncipe Carlos, mientras que Elizabeth Debicki interpretará a la princesa Diana. Se espera que la pareja sea la gran protagonista de esta quinta temporada, con la parte final de su matrimonio y el divorcio.

El actor que interpretará a John Major: Jonny Lee Miller

Jonny Lee Miller será el encargado de ocupar el 'número 10' de Downing Street, la residencia del primer ministro británico. Él será John Major en la quinta temporada de The Crown, que despidió la anterior con la salida de Margaret Tatcher del poder.

¿Qué contará la quinta temporada de 'The Crown'?

Poco o nada se sabe del argumento de la quinta temporada de The Crown. Lo cierto es que la cuarta finalizó en 1990, por lo tanto, los nuevos capítulos deberán relatar el divorcio de Carlos y Diana, la entrevista que concedió a la BBC en 1995 y, probablemente, la trágica muerte de la princesa en 1997.

¿Cuántas temporadas tendrá 'The Crown'?

Inicialmente, The Crown estaba concebida para tener solo cinco temporadas. Sin embargo, Netflix reculó el año pasado y aseguró que terminaría en la sexta temporada que se adentraría en la década de los 2000. "Cuando empezamos a discutir las historias para la temporada cinco, nos dimos cuenta de que para hacer justicia a la riqueza y complejidad de la historia debíamos volver al plan original y hacer seis", señaló Peter Morgan, creador de la ficción.

¿Cuándo se estrena la quinta temporada de 'The Crown'?

Netflix rodará los capítulos de la quinta temporada de The Crown en esta segunda mitad de 2021. Por lo tanto, aunque no hay fecha confirmada, se espera que The Crown no regrese hasta 2022. Será entonces cuando comience la producción de la última tanda que se vería en 2023.