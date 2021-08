Todo lo que se sabe del regreso de 'Sexo en Nueva York', ¿con una separación y un funeral?

El regreso de Sexo en Nueva York cada vez está más cerca. La secuela de la serie, que ahora se titulará And just like that, constará de 10 episodios y se emitirá en HBO Max. Además, las cuatro amigas del alma ahora serán solo tres: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York (Kristin Davis).

Sarah Jessica Parker fue la primera en sorprender a sus seguidores con una foto en su cuenta de Instagram en la que dejaba claro que Carrie y sus amigas estarán de vuelta en un futuro cercano.

Lea también: Vuelve 'Sexo en Nueva York' bajo un nuevo nombre: ¿cuántos capítulos tiene y quién participa en la serie?

Días después, la misma Parker compartía una instantánea perteneciente al primer día de rodaje. Una foto del guion en la que nos revela el nombre del primer episodio: "Hello It's Me". Además, se puede leer que Michael Patrick King, quien ha dirigido la versión cinematográfica de la serie, será también el guionista de And just like that.

Todo lo que se sabe sobre el regreso de 'Sexo en Nueva York'

Carrie y Mr. Big, interpretado por Chris Noth, finalmente se casaron en la primera entrega de Sexo en Nueva York después de que él inicialmente la dejara plantada en la Biblioteca Pública de Nueva York. Pero aquel final feliz parece que se verá truncado en la secuela que se está rodando. Según ha desvelado Page Six, Bradshaw y Big estarán en medio de una amarga separación. Carrie, ahora en la cincuentena, es presentadora de un podcast, y se peleará con Mr. Big por el reparto de su fortuna y de los bienes familiares.

Lea también: Primeras imágenes y fecha de estreno de la serie 'Sé lo que hicisteis el último verano' (Amazon Prime Video)

Los maridos de Miranda y Charlotte, Steve Brady y Harry Goldenblatt y el mejor amigo de Carrie, Stanford Blatch y su marido, Anthony Marentino, volverán para reencarnar de nuevo sus roles. David Eigenberg, Evan Handler, Willie Garson y Mario Cantone se unen así al regreso de la serie que marcó a tantas generaciones. Sin embargo, la ausencia más destacada es la de Samantha, interpretada por Kim Catrall. La actriz anunció que no haría parte de la nueva serie.

¿Morirá Samantha en la secuela de 'Sexo en Nueva York'?

En medio del rodaje de And just like that, se filtraron imágenes de un supuesto funeral que habrá durante la historia. La gran pregunta es quién morirá en la ficción. Los fans de la serie aseguran que podría tratarse del personaje de Samantha y así justificar su ausencia en la vida de Carrie, Miranda y Charlotte.

Lea también: Dónde ver en Internet todos los capítulos de la serie 'Tierra amarga' (Antena 3)

Por otra parte, la cuenta oficial de Instagram de la serie ha confirmado que los tres hijos de las protagonistas tendrán papeles importantes de And just like that. Los tres eran prácticamente bebés en la última película de Sexo en Nueva York y volverán como adolescentes a punto de comenzar su vida universitaria. Cathy Ang será Lily Goldenblatt, Alexa Swinton será Rose Goldenblatt, y Niall Cunningham será Brady, el hijo de Miranda.

Lea también: Una gala al aire libre y con aforo limitado: los Emmy quieren esquivar la variante Delta

La moda, otra de las protagonistas de Sexo en Nueva York, estará a cargo de Molly Rogers. Las primeras imágenes del rodaje han dejado entrever cómo se han adaptado las protagonistas al estilo de la moda del 2021. Justlikethatcloset es una cuenta de Instagram creada por fans del proyecto, en las que se pueden seguir los estilismos de Carrie, Miranda y Charlotte.

Entidades Kim Cattrall Actriz en Sexo en Nueva York Actriz en Sexo en Nueva York Kristin Davis Actriz en Sexo en Nueva York Actriz en Sexo en Nueva York Sarah Jessica Parker Actriz Actriz Cynthia Nixon