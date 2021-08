'American Crime Story: Impeachment': primer tráiler de la serie de Ryan Murphy sobre el caso Lewinsky

Tras largos meses de producción y rodaje, FX ha lanzado al fin el primer adelanto de American Crime Story: Impeachment, la serie basada en el caso Bill Clinton y Monica Lewinsky.

La ficción adapta el libro A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal That Nearly Brought Down a President, basado a su vez en una historia real que fue todo un escándalo a mediados de los 90. En esos años, salió a la luz una relación sexual entre el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y la empleada becada de 22 años Monica Lewinsky. Las noticias sobre esta aventura extramarital y la investigación correspondiente llevaron finalmente a juicio al político.

Así es 'American Crime Story: Impeachment', la nueva serie de Ryan Murphy

El elenco está encabezado por Beanie Feldstein como Lewinsky, Clive Owen como Clinton y Edie Falco como su esposa Hillary. Además, Sarah Paulson será Linda Tripp, funcionaria que revelaría las grabaciones de presidente y trabajadora; Annaleigh Ashford interpretará Paula Jones, que demandó al mandatario por acoso sexual; y Billy Eichner al periodista Matt Drudge.

Sarah Burgess es la encargada de los guiones, mientras que Richard Shepard, director del thriller La perfección para Netflix, es el director y productor ejecutivo. Como en temporadas anteriores, Ryan Murphy es el showrunner y máximo responsable de la serie.

Youtube Video