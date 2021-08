Así es Birkan Sokullu, el galán turco de 'Inocentes' (Antena 3) que estuvo a punto de ser jugador de baloncesto

Los espectadores ya han encontrado a su nuevo galán turco después de Can Yaman con Erkenci Kus y Serkan Bolat en Love is in the air. Se trata de Birkan Sokullu, el protagonista de Inocentes, la nueva serie turca de Antena 3 que heredó el prime time de los lunes y los martes tras el desenlace de Mujer.

La ficción narra la vida de Han [Birkan Sokullu] y las obsesiones y secretos de su familia. A ello se suma su relación amorosa con Inci [Farah Zeynep Abdullah]: son dos jóvenes atrapados en la lucha entre lo que quieren y desean y lo que deben hacer por el bien de sus seres queridos.

Todo sobre Birkan Sokullu, el protagonista de la serie 'Inocentes' (Antena 3)

Birkan Sokullu (6 de octubre de 1985, Estambul) es toda una estrella en su país. Aterrizó en la televisión en 2008 con la serie Küçük Kadinlar aunque su primer papel protagonista fue Demir en Küçük Sirlar, el remake turco de Gossip Girl.

Inocentes (Masumlar Apartmani), por su parte, se emitió esta temporada en el canal turco TRT1 y ya ha renovado por una segunda entrega por su éxito. Otro trabajo suyo fue El gran imperio otomano, disponible en el catálogo de Netflix.

La vida de Birkan Sokullu pudo ir por otros derroteros, puesto que estuvo a punto de dedicarse al baloncesto de forma profesional. "Me di cuenta de que no era lo que esperaba y me fui. Descubrí que ser profesional no era bueno para mi", aseguró. Durante ese tiempo, también fue modelo.

En redes sociales, el actor tiene casi 900 seguidores. Sus aficiones preferidas son escaparse a la naturaleza, leer cómics y el cine. En lo personal, Birkan Sokullu estuvo casado tres años con Asl? Enver y se divorció en 2015. Ahora, tiene una relación con Eda Gürkaynak, una mujer diez años menor que él.

