La vuelta de 'Valeria' y el final de 'The Walking Dead': calendario de series con todas las novedades de agosto

Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Movistar+... renuevan sus catálogos con una nueva remesa de series en agosto, ideal para apurar las vacaciones de verano antes de volver a la rutina de septiembre. Las diferentes plataformas tienen en la cartera novedades que irán apareciendo a lo largo del mes.

Entre las novedades, destaca el regreso de la serie Valeria el 13 de agosto a Netflix con su segunda temporada. Sin embargo, otros esperan con ansia la última temporada, la undécima, de The Walking Dead en Fox, el 23 de agosto.

Dos apuntes más: Amazon Prime Video estrena el 20 de agosto Nine Perfect Strangers, lo nuevo de los creadores de Big Little Lies con Nicole Kidman, y Netflix lanza el 27 de agosto La directora, con Sandra Oh (Anatomía de Grey).

Calendario de estreno de series en julio de 2021

Bulletproof (AXN Now, T3)

Estreno: 1 de agosto

A la caza del amor (Movistar+, T1)

Estreno: 2 de agosto

Control Z (Netflix, T2)

Estreno: 4 de agosto

Hit And Run (Netflix, T1)

Estreno: 6 de agosto

Cruel Summer (Amazon Prime Video, T1)

Estreno: 6 de agosto

Mr. Corman (Apple TV+, T1)

Estreno: 6 de agosto

Final Space (TNT, T3)

Estreno: 10 de agosto

Stargirl (HBO España, T2)

Estreno: 11 de agosto

¿Qué pasaría si...? (Disney+, T1)

Estreno: 11 de agosto

Escuelas para señoritas AlRawabi (Netflix, T1)

Estreno: 12 de agosto

Riverdale (Movistar Series, II T5)

Estreno: 12 de agosto

The New Nurses (SundanceTV, T3)

Estreno: 12 de agosto

Valeria (Netflix, T2)

Estreno: 13 de agosto

Youtube Video

Fast & Furious: Espías a todos gas (Netflix, T5)

Estreno: 13 de agosto

El reino (Netflix, T1)

Estreno: 13 de agosto

Nuevo sabor de cereza (Netflix, T1)

Estreno: 13 de agosto

Por siempre jamás (Netflix, T1)

Estreno: 13 de agosto

Modern Love (Amazon Prime Video, T2)

Estreno: 13 de agosto

L: Generación Q (Movistar Series, T2)

Estreno: 15 de agosto

Heels (Starzplay, T1)

Estreno: 15 de agosto

La delgada línea azul (Filmin, T1)

Estreno: 17 de agosto

The Mallorca Files (Cosmo, T2)

Estreno: 17 de agosto

Los vencidos (Netflix, T1)

Estreno: 18 de agosto

Diario de una futura presidenta (Disney+, T2)

Estreno: 18 de agosto

Todo va a estar bien (Netflix, T1)

Estreno: 20 de agosto

Nine Perfect Strangers (Amazon Prime Video, T1)

Estreno: 20 de agosto

Youtube Video

Truth Be Told (Apple TV+, T2)

Estreno: 20 de agosto

Todo va a ir bien (Movistar+, T2)

Estreno: 20 de agosto

Work in Progress (Movistar Seres, T2)

Estreno: 23 de agosto

Condena (Movistar+, T1)

Estreno: 23 de agosto

The Walking Dead (Fox, T11 y final)

Estreno: 23 de agosto

Youtube Video

Nosotros (Filmin, T1)

Estreno: 24 de agosto

Britannia (HBO España, T3)

Estreno: 24 de agosto

Clickbait (Netflix, T1)

Estreno: 25 de agosto

Reunión familiar (Netflix, T4)

Estreno: 26 de agosto

La directora (Netflix, T1)

Estreno: 27 de agosto

Youtube Video

See (Apple TV+, T2)

Estreno: 27 de agosto

Chicas buenas (Netflix, T4)

Estreno: 31 de agosto

Inside nº 9 (Filmin, T6)

Estreno: 31 de agosto

Solo asesinatos en el edificio (Disney+, T1)

Estreno: 31 de agosto