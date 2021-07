Telecinco tira la toalla con 'Love is in the air', que desaparece de la parrilla: dónde ver ahora la serie turca

Mediaset ha tirado la toalla definitivamente con Love is in the air, la serie turca que protagonizó innumerables promos en sus canales y que estaba llamada a competir con Mujer, de Antena 3. El grupo de comunicación ha retirado la ficción turca de la parrilla de Telecinco tras siete meses.

Lea también: El inesperado movimiento de Antena 3 que afecta al final de la serie 'Mujer' y la última gala de 'Mask Singer'

Los últimos capítulos de la primera temporada de Love is in the air se verán, por tanto, en Divinity de lunes a viernes (17.45). Como ya ocurriera el martes pasado con Titanic, Telecinco vuelve apostar por el cine para esta semana con la película musical Yesterday, con Himesh Patel y Lily James.

De la misma forma, el canal temático de Mediaset ha anunciado que también emitirá la segunda temporada de Love is in the air (Sen Cal Kapimi), que en su país se estrenó en televisión el 8 de junio y que según informan medios turcos, el final de la serie será el 18 de agosto.

El final de 'Love is in the air' se verá en Divinity y no en Telecinco

Como decimos, la retirada de Love is in the air de la parrilla de Telecinco coincide con su recta final. De hecho, hace tres semanas, Mediaset decidió reducir el ritmo de la subida de episodios a Mitele Plus a dos días de la semana, lunes y jueves, por "una cuestión de doblaje y edición de los últimos capítulos de la primera temporada".

Lea también: Hande Erçel ('Love is in the air') y su deseo de trabajar en España: "Me gustaría rodar con Miguel Ángel Silvestre"

A fecha de publicación de este artículo, los capítulos 120 y 121 ya están subidos en la plataforma de pago, además del 122, que ya corresponde a la segunda temporada de la ficción.

Disfrutarás de la recta final de la primera temporada de Love is in the air, con nosotros, de lunes a viernes a las 17:45 en Divinity #enexclusiva ???? para vosotrxs y MUY PRONTO GRAN PREMIÈRE de la segunda temporada! ?? pic.twitter.com/HcFusBxZzo — divinity (@divinity_es) July 17, 2021

Entidades Kerem Bürsin Actor de 'Love is in the air' Actor de 'Love is in the air' Hande Erçel Actriz de la serie Love is in the air Actriz de la serie Love is in the air