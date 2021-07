'#Luimelia' estrena su cuarta temporada este domingo, 25 de julio, en Atresplayer Premium

Este domingo, 25 de julio, #Luimelia regresa a Atresplayer Premium con el estreno de su cuarta temporada. La serie es un spin off basado en los personajes de Luisita y Amelia de Amar es para siempre, protagonizada por Paula Usero y Carol Rovira.

La nueva entrega de #Luimelia contará con ocho episodios de treinta minutos de duración en los que la historia de amor de Luisita y Amelia seguirá evolucionando en la época actual y ampliando universos.

En esta cuarta temporada, la ficción mantendrá al grueso de actores que han participado en las anteriores entregas, entre ellos, Jonás Berami, Lucía Martín-Abello y Alba Gutiérrez, cuyos personajes se consolidan como fijos durante toda la temporada, en la que también participarán Lena Fernández, Resu Morales, Carmen Losa, Itziar Miranda, Manu Baqueiro y Álvaro de Juana.

Así será la cuarta temporada de '#Luimelia' en Atresplayer Premium

Luisita y Amelia se acaban de comprar un piso, pero eso no significa que la conversación sobre el matrimonio haya quedado aparcada. Esta vez parecen tenerlo todo bajo control, pero un obstáculo llamado José Antonio está a punto de dinamitar sus planes de vida. Llega el momento de improvisar y para eso cuentan con la ayuda de sus amigos Sergi y Ana.

Por su parte, María se ha instalado en casa de sus padres, mientras Nacho y Marina han seguido adelante con su relación, planteándose algo más que un futuro juntos.

De esta manera tan singular, la vida de estas chicas comienza a trascurrir fuera de lo esperado, alejadas de los idílicos planes que habían imaginado. Luisita se esforzará por conseguir un buen trabajo con el que pagar las facturas –y la hipoteca-, y Amelia tendrá que enfrentarse a su propia familia dando la noticia y haciendo lo posible para sobrevivir al caos que últimamente gobierna sus vidas.

Así son los nuevos personajes que harán parte de la cuarta temporada de '#Luimelia'

Ana (Ariana Martínez) es amiga de Amelia y Luisita. Es masajista y pasar por sus manos es transitar por la delgada línea que separa el placer de la tortura. Perfeccionista y con mucho genio, es el polo opuesto de su novio, Sergi, a quien adora, pese a discutir con él por lo menos una vez al día.

Sergi (Roi Méndez), gallego de nacimiento, se hizo apodar Sergi para sonar más comercial. "Como hizo Sergio Dalma, pero al revés", se dijo en su día. Sergi se gana la vida como actor de corporativos, publirreportajes y spots de teletienda. Entusiasta y generoso, vive en un constante carpe diem e intenta encontrarle el lado bueno incluso a las cosas que no salen tan bien. ¿Frustración? ¿Qué es eso?

José Antonio, "El Okupa" (Javier Botet) no se lleva bien con el sistema, por eso prefiere vivir de manera alternativa. No es que quiera fastidiarles la vida a Luisita y Amelia, simplemente está en otro plano de la realidad. Le fascina la Física Cuántica, la Astrología y la Marihuana y no en ese orden, precisamente.

Fran Ledesma (Francesco Carril) es el hermano mayor de Amelia, un eterno adolescente que sigue viviendo como si fuera 1998, esto es, en casa de sus padres. Tiene poco filtro a la hora de decir las cosas, pero adora a su hermana por encima de todo.

Tomás Ledesma (Joaquín Climent) es un hombre de pueblo, un hombre de costumbre al que siempre le ha venido grande que su hija fuera lesbiana. Su relación con Amelia se ha ido deteriorando a lo largo de los años.

Devoción González 'Devi' (Ana Labordeta) una mujer fuerte, una madre que siempre antepuso el bien de su familia al suyo. Esposa y madre feliz, Devi, siempre ha intentado mediar en la relación de su hija y su marido Tomás.

Mari Carmen Aguado (Carolina Rubio), según ella, es la mejor amiga de la infancia de Luisita, aunque han perdido mucho el contacto desde hace años. Es una mujer sin filtro, un volcán en erupción. Un auténtico disparador de problemas. Tres de cada cuatro comentarios que salen de su boca son desafortunados, pero Mari Carmen es todo bondad.

Laia Cervera (Claudia Traisac) es un amor. Tímida, romántica y buena persona. Es compañera de Luisita en su nuevo trabajo e inmediatamente sentirá algo por ella.

Alba (Ondina Maldonado) es Auxiliar de Dirección en series de televisión y es ahí donde conoce a Amelia. Es directa, impulsiva, pero con un lado tierno y frágil. Alba encuentra en Amelia a la persona idónea para compartir sus problemas y miedos.