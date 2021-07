'The Crown', 'Los Bridgerton' y 'El cuento de la criada' pelearán en los Emmy: lista con todas las series nominadas

La Academia de la Televisión de EEUU ha anunciado sus candidatos para la 73 edición de los Emmy, cuya gala de entrega se celebrará el domingo 19 de septiembre en formato presencial, tras acoger el año pasado una ceremonia digital por la pandemia del coronavirus.

*En elaboración...

Lista completa de nominados

Mejor serie de drama

The Boys (Amazon Prime Video)

Los Bridgerton (Netflix)

The Crown (Netflix)

The Handmaid's Tale (Hulu)

Territorio Lovecraft (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

Pose (FX)

This Is Us (NBC)

Mejor actor protagonista de una serie de drama

Sterling K. Brown (This Is Us)

Jonathan Majors (Territorio Lovecraft)

Josh O'Connor (The Crown)

Regé-Jean Page (Los Bridgerton)

Billy Porter (Pose)

Matthew Rhys (Perry Mason)

Mejor actriz protagonista de una serie de drama

Uzo Aduba (En terapia)

Olivia Colman (The Crown)

Emma Corrin (The Crown)

Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale)

Mj Rodriguez (Pose)

Jurnee Smollett (Territorio Lovecraft)

Mejor serie de comedia

Black-ish

Cobra Kai

Emily en París

Hacks

The Flight Attendant

El método Kominsky

PEN15

Ted Lasso

Mejor actor protagonista de una serie de comedia

Anthony Anderson (Black-ish)

Michael Douglas (El método Kominsky)

William H. Macy (Shameless)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Kenan Thompson (Kenan)

Mejor actriz protagonista de una serie de comedia

Aidy Bryant (Shrill)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Allison Janney (Mom)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Jean Smart (Hacks)