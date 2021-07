'Mr. Corman': Apple TV+ lanza el tráiler de la nueva serie de Joseph Gordon-Levitt

Apple TV+ ha lanzado hoy el tráiler de Mr. Corman, una nueva serie de comedia Apple Original creada, dirigida y protagonizada por el ganador del premio Emmy y el SAG, Joseph Gordon-Levitt. Los dos primeros episodios, de un total de los diez que componen la primera temporada, se estrenarán el viernes 6 de agosto de 2021 en Apple TV+. Cada viernes se estrenará un nuevo episodio.

Mr. Corman sigue la vida de Josh Corman (interpretado por Gordon-Levitt), un artista de corazón pero no de oficio. Su carrera como músico no ha funcionado y trabaja como profesor de quinto grado en una escuela pública en el Valle de San Fernando. Su ex prometida, Megan, lo dejó, y su amigo de la escuela secundaria, Víctor, se mudó con él.

Él sabe que tiene mucho que agradecer, aunque se encuentra luchando contra la ansiedad, la soledad y la creciente sospecha de que es mala persona. Oscuramente divertido, extrañamente hermoso y profundamente sentimental, este drama con tintes de comedia, con la que uno se puede identificar, habla de una generación contemporánea de treintañeros: ricos con buenas intenciones, pobres llenos de préstamos estudiantiles y anhelos de convertirse en verdaderos adultos en algún momento antes de morir.

Youtube Video

Además de Gordon-Levitt, el elenco de Mr. Corman está formado por Arturo Castro, Debra Winger, Bobby Hall, alias Logic, Alexander Jo, Juno Temple, Jamie Chung, Shannon Woodward y Hector Hernández.

El regreso a la televisión de Joseph Gordon-Levitt

La serie marca el regreso a la televisión de Gordon-Levitt, quien creció en la pequeña pantalla con papeles en múltiples series, uno de sus más notables fue como coprotagonista en la comedia de NBC Cosas de marcianos. Producida para Apple TV+ por A24, Mr. Corman fue creada, dirigida y producida por Joseph Gordon Levitt junto a Bruce Eric Kaplan, Ravi Nandan e Inman Young. Pamela Harvey-White es la productora.