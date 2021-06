El cambio inesperado en la parrilla de Telecinco que afecta a 'Love is in the air': desaparece por sorpresa contra 'Mujer'

Los seguidores de la serie turca Love is in the air se quedarán sin capítulo este lunes, 28 de junio. Telecinco no ofrecerá la entrega que esperaban en prime time, después del capítulo de la Eurocopa, como sí hizo la semana pasada.

Telecinco dedicará toda la tarde del lunes al partido de España contra Croacia, correspondiente a los octavos de final de la Eurocopa. Por lo tanto, no habrá Sálvame. A las 16.00 arrancará el previo, a las 18.00 lo hará el partido y, a las 20.00, lo hará el post.

Lea también: El 'as' en la manga que esconde Sirin en la serie 'Mujer' (Antena 3) a punto de terminar

Más tarde, a las 21.00, Telecinco emitirá un nuevo partido de la Eurocopa, el Francia-Suiza, que se alargará hasta las 23.00. Y es ahí cuando aparece una novedad en la parrilla de la cadena de Mediaset.

Lea también: Cuántos capítulos quedan para el final de la serie 'Mujer' (Antena 3) y qué día acaba: fecha del último episodio

Telecinco elimina el lunes 'Love is in the air' y emitirá 'Mi hogar, mi destino' contra 'Mujer'

En vez de ofrecer una entrega nueva de Love is in the aire, como el lunes pasado, Telecinco ofrecerá Mi hogar, mi destino, otra serie turca, que se alargará hasta las 2.35 de la madrugada.

Por lo tanto, será Mi hogar, mi destino quien compita contra la serie Mujer, en Antena 3, que emite una nueva entrega cuando está a punto de acabar para siempre. El martes, sin embargo, Telecinco sí ofrecerá Love is in the air en prime time.