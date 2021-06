Secuoya Studios incorpora a José María González-Sinde como responsable de proyectos internacionales

Secuoya Studios incorpora a José María González-Sinde como responsable de la puesta en marcha de los proyectos internacionales que esta productora tiene en desarrollo.

José María González-Sinde será el director del departamento de service integral para producciones internacionales de Secuoya Studios, compañía liderada por James Costos.

González-Sinde tiene una larga trayectoria profesional en series de éxito como Juego de tronos, Soulmates y Little Birds. Es hijo del director, productor y guionista José María González-Sinde, fundador de la Academia de Cine, y hermano de la exministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. Dio sus primeros pasos en la industria audiovisual como primer ayudante de Dirección y entre sus primeros trabajos destacan cintas como El día de la bestia (1995) y series clásicas como A las once en casa (1998). Ha trabajado en numerosas producciones nacionales y, después, dio el salto a EEUU.

José María González-Sinde ha trabajado en producciones como 'Juego de tronos'

Por otra parte, Secuoya Studios incorpora al nuevo departamento como Production Manager Clàudia Ballester-Freixas, profesional con una amplia experiencia en películas (Terminator: Destino oscuro, Assassin's Creed) y series (Westworld).

"La industria audiovisual española cuenta con el enorme talento de miles de profesionales con un largo bagaje en rodajes de enorme complejidad, capaces de adaptarse al proceso de la producción internacional en constante cambio. José María González-Sinde es uno de los más destacados representantes de ese talento profesional que atesora nuestro país y, por ese motivo, nos sentimos enormemente afortunados de su integración en la compañía para capitanear la nueva línea de negocio de Secuoya Studios. Con esta incorporación y la de Claudia Ballester-Freixas, el estudio se afianza como un ecosistema de producción de servicios que competirá de tú a tú con mercados de todo el mundo", subraya Raúl Berdonés, presidente de Secuoya Grupo de Comunicación.

"Después de mucho tiempo trabajando en rodajes internacionales, sector en el que he tenido la oportunidad de especializarme participando en grandes producciones como Juego de Tronos y James Bond, y coincidiendo con una época de enorme demanda en la ficción audiovisual, Secuoya Studios me ofrece un reto aún mayor: dirigir una nueva división centrada en atraer producciones internacionales a España. Un desafío importante que no se ciñe al mero servicio de producción, ya que contamos con el respaldo de todas las posibilidades que la compañía puede ofrecer, desde sus instalaciones hasta el material técnico y humano", comenta José María González-Sinde. "Hay previstos varios proyectos para el próximo año, un reto complejo y estimulante al que es difícil resistirse. Nuestro principal objetivo es ofertar el mayor abanico de posibilidades para las producciones extranjeras que ha existido en España desde el cierre de los míticos Estudios Bronston, donde se rodaron grandes películas como 55 días en Pekín, Rey de Reyes o El Cid", recalca el director de la nueva división de service internacional.