'La cocinera de Castamar' llega a su final en Antena 3 siendo la serie española más vista de la temporada

La cocinera de Castamar, serie original de Atresmedia, llega esta noche a su fin en el prime time de Antena 3 (23.00). La producción se ha convertido en la serie española más vista de la temporada al conseguir una media de 2.262.000 espectadores por capítulo (datos en lineal y en diferido).

Además de su emisión cada jueves en el prime time de Antena 3, la ficción ha batido récords en diferido: su capítulo del 3 de junio se sitúa como la emisión en abierto mas vista de la historia en diferido: 886.000 espectadores la siguieron por este consumo hasta sumar un total de 2.293.000 seguidores en ese episodio.

'La cocinera de Castamar' llega a su final en Antena 3

Esta adaptación de la novela homónima de Fernando J. Muñez, está ambientada en el Madrid del siglo XVII y cuenta con Michelle Jenner, Roberto Enríquez y Hugo Silva como elenco protagonista.

En el último capítulo de la serie, titulado 'El lugar de cada uno', Diego sobrevive al disparo. Los planes de boda siguen adelante. Clara dejara la casa tras la ejecución de su padre. No hay esperanza para él. Pero aparece una nueva pista sobre el paradero del testigo. Gabriel sale a buscarle. Consigue llegar a tiempo. Armando se ha salvado. Clara se despide de Castamar y del duque agradecida. A Diego le duele verla marchar, pero no tiene opción. El día de la boda, Adela aparece con una carta que le ha dado su padre, no puede dejar que Enrique, aunque ya muerto, se salga con la suya. Se descubre la verdad.