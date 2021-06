James Michael Tayler, Gunther en 'Friends', anuncia que tiene cáncer de próstata en fase avanzada

Noticia triste para los seguidores de Friends. James Michael Tyler, el actor que daba vida a Gunther, el compañero de trabajo (y admirador) de Rachel (Jennifer Anniston) en la famosa cafetería Central Park, ha anunciado que tiene cáncer de próstata y que su estado es avanzado.

El intérprete de 59 años contó en el programa Today que le diagnosticaron la enfermedad en 2018 mediante una revisión rutinaria y que actualmente se encuentra en estadio cuatro y que tiene metástasis en los huesos.

En la pandemia, el cáncer se hizo más agresivo. Tanto es así que Tyler dejó de poder caminar. "Me perdí una prueba, lo cual no fue nada bueno", aseguró en el programa de la NBC.

El actor participó en el reencuentro de Friends, pero lo hizo a través de videollamada y ahora conocemos el verdadero motivo de su ausencia. "Quería ser parte de aquello e inicialmente iba a estar. Fue agridulce, la verdad", dijo.

"Estaba muy feliz de ser incluido en la reunión, pero fui yo quién decidió no hacerlo físicamente y y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería llevar una decepción, ¿sabes?. No quería que fuera como '¡Oh, y por cierto, Gunther tiene cáncer!".

Tyler ha querido hacer pública su enfermedad con el objetivo de salvar "al menos una vida" concienciando a los hombres de la importancia de hacerse pruebas de detección de PSA, un antígeno prostático específico.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on "Friends" for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he's been battling a serious health issue. Now he's sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc