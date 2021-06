El cambio de parrilla que sufre 'Love is in the air' para chocar frontalmente con la serie 'Mujer' (Antena 3)

La serie turca Love is in the air vuelve este lunes a la parrilla de Telecinco con una nueva entrega, pero lo hace con cambio de horario respecto a la semana pasada.

Telecinco emite este lunes en prime time (21.00) el partido Finlandia-Bélgica de la Eurocopa 2020. La cadena, a diferencia de la semana pasada, no ofrecerá un espacio posterior de análisis tras este encuentro.

Así, a las 23.00, comenzará la nueva entrega de Love is in the air, una hora y media antes si se compara con la programación del lunes pasado. A las 00.45 dará comienzo un capítulo de Mi hogar, mi destino.

El choque de 'Love is in the air' con 'Mujer' este lunes

Con esta parrilla, Love is in the air volverá a competir de forma frontal con la serie Mujer, en Antena 3, que también arrancará a las 23.00, justo después de El Hormiguero.

Mujer se encuentra en su recta final, después de casi un año de emisión ininterrumpida. El capítulo de esta noche de Mujer estará marcado por una posible tragedia que surge de la pistola de Sarp, que acabó en manos de la malvada Sirin.

