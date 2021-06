Daniel Sánchez Arévalo prepara su primera serie de televisión en Netflix

Daniel Sánchez Arévalo está preparando el rodaje de su primera serie de ficción, basada en su propia idea original y que él mismo ha escrito y dirigirá. Esta nueva serie original, que Atípica Films (La peste) producirá para Netflix, no tiene aún título definitivo y se empezará a rodar a finales de verano en varias localizaciones de Andalucía y Madrid.

La nueva ficción del director de Diecisiete consta de 6 episodios y contará la historia de cinco mujeres treintañeras, amigas íntimas desde el colegio y que todos los años sin excepción organizan una escapada de una semana juntas.

Este año ha surgido algo que les obligará a inventarse unas nuevas reglas del juego. Hay viajes que te cambian la vida para siempre. Hay vidas que te cambian los viajes para siempre.

Daniel Sánchez Arévalo trabaja en una serie sobre mujeres para Netflix

Su primer largometraje, AzulOscuroCasiNegro, compitió en el Festival de Venecia (en la sección Venice Days) donde logró el máximo galardón de la sección. Ha cosechado más de 50 premios nacionales e internacionales, entre los que destacan 3 Premios Goya para sus títulos: Mejor Dirección Novel, Mejor Actor de Reparto (Antonio de la Torre) y Mejor Actor Revelación (Quim Gutiérrez).

La filmografía de Daniel Sánchez Arévalo (Gordos, Primos, Diecisiete) nos ha regalado grandes personajes masculinos: "Tenía muchísimas ganas de hacer una inmersión en el universo femenino y tenía tantas ganas, que al final no sólo me he metido en la piel de una mujer, sino de cinco mujeres".

