Primera imagen de 'Cardo', la nueva serie de Atresplayer Premium

Atresplayer Premium ha arrancado esta semana el rodaje de Cardo, una nueva serie original creada por Ana Rujas y Claudia Costafreda que se verá próximamente en la plataforma. El elenco lo completan Clara Sans, Ana Telenti, Juani Ruiz, Alberto San Juan, Diego Ibáñez y Yolanda Ramos.

Lea también: Por qué no está Arturo Valls en '¡Ahora caigo!' y quién es Eugeni Alemany

La serie relata a lo largo de seis episodios los excesos de toda una generación que se siente bisagra del mundo: hijas del siglo XXI, bebés de la televisión de siete canales, del boom tecnológico y las redes sociales. A través de María se contará la vida de muchas.

Cardo es un retrato generacional. Según Ana Rujas, protagonista y cocreadora de la serie, "narra un momento en la vida en el que te das cuenta de que no eres digna de promesas ni de esperanzas. Llegas a los 30 años y de golpe sientes que no tienes mucho que ofrecer al mundo. No vale la belleza, no vale lo de fuera si lo de dentro no está bien". Así es nuestra protagonista: María (interpretada por Ana Rujas), aparentemente rebosa belleza, pero ella se siente un cardo"

En palabras de Claudia Costafreda, cocreadora de la ficción, "Cardo pretende ser un retrato generacional. Los excesos de nuestra generación, una generación a caballo entre un futuro incierto, un pasado plácido y un presente convulso. Una generación consumista, insaciable, e irremediablemente perdida. Jóvenes queriendo abanderar luchas mientras señalan nuestra vida de supuestos privilegios".

Así es 'Cardo', la nueva serie de Atresplayer Premium

La serie narra la historia de María, una chica madrileña al borde de 30 años sin mucho que ofrecer al mundo, enganchada a las drogas y a desenvolverse a través de relaciones tóxicas y sexuales, odia su cuerpo a la vez que lo utiliza para conseguir retos efímeros. Ante tal sensación de vacío, intenta tomar el rumbo de su vida y se propone ayudar a Puri, una mujer de 65 años cuya floristería de barrio está a punto de ser cerrada. Tras un humillante encuentro con su última pareja, un accidente cambiará su vida y la obligará a afrontar algunas verdades incómodas.

Lea también: 'Drag Race España' causa furor en el mundo (pero pixelan los 'desnudos' de La Veneno)

La ficción reflexiona sobre las expectativas que se nos imponen según lo que somos físicamente, según lo que somos socialmente y el vacío de toda una generación de jóvenes que hoy rondan los 30 años. Cómo llenamos ese vacío a través de consumismo y placeres efímeros sin ahondar en lo que realmente nos pasa ni en quienes realmente somos.