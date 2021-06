Qué canción suena en el capítulo sobre Carla y Samuel de las 'Historias Breves' de 'Élite'

Netflix celebra desde este lunes 14 y hasta el viernes 18 la Élite Week. Como aperitivo al estreno de la cuarta entrega de la serie, la compañía lanza Historias breves. Se trata de cuatro historias inéditas que transcurren durante el verano anterior al inicio del nuevo curso escolar en Las Encinas.

"Nos quedamos con las ganas de cerrar ciertas historias y creíamos que eso se podía contar en un verano", explica uno de sus creadores, Carlos Montero. "Al no estar sujetos a la trama del misterio nos ha dado la posibilidad de contarlo de una manera más íntima, más de dos en dos".

Así pues, este lunes 14 se estrena el capítulo sobre Guzmán, Caye y Rebe; el martes 15, turno para el de Guzmán y Nadia; el miércoles 16 se lanza el episodio de Ander y Omar y el jueves 17 el de Samuel y Carla.

Youtube Video

'I Can't Let You Go' es la canción que suena en la 'Historia breve' de Carla y Samuel en 'Élite'

Este último ha sido el que más curiosidad levanta en los fans de Élite, en parte porque trae de vuelta a Ester Expósito, que no ya no forma parte del elenco. Bien, si hacemos memoria recordamos que la tercera temporada se cerró con Carla marchándose a Londres.

En esta historia, Samuel hará un último intento acudiendo al aeropuerto con el objetivo de convencer a la 'marquesa' de que se quede en Madrid. Uno de los detalles que más ha gustado es la canción que suena en el teaser.

El tema se llama I Can't Let You Go (No puedo dejarte ir) y es una versión en flamenco de varios artistas: Alex Nova, Stuart Winters, Hollie Buhagiar y The Paw.