El cambio de programación de Telecinco que afecta a la serie 'Love is in the air' en la parrilla

La parrilla de Mediaset no deja de moverse con el comienzo de la Eurocopa, una competición que ha obligado a reestructurar la programación de Telecinco y Cuatro, los dos principales canales del grupo.

Una de las novedades afecta a la serie turca Love is in the air, que hasta ahora tenía reservada solo la noche de los martes. Tenía que competir contra Masterchef y Mujer.

'Love is in the air': lunes y martes, después de la Eurocopa en Telecinco

Pues bien, este lunes Love is in the air se emitirá después del partido España-Suecia de la Eurocopa, que comienza a las 21.00. A las 23.00 arrancará un especial post partido que se alargará hasta las 00.30. Será entonces cuando Love is in the air ofrezca una de sus entregas.

Este martes ocurrirá lo mismo, pero un poco antes. Telecinco emitirá el Francia-Alemania (21.00), después el post partido (23.00) y, a continuación, la entrega de Love is in the air (00.00).

