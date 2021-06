Nathalie Emmanuel denuncia las consecuencias de sus desnudos y escenas de sexo en 'Juego de Tronos'

Hace dos años que Juego de Tronos llegó a su esperado y polémico final en HBO. Sin embargo, las historias de Poniente y de todo lo que envolvió al rodaje de la exitosa serie sigue dando de qué hablar. Ahora, la ficción ha vuelto a ser noticia después de las sorprendentes declaraciones que ha hecho una de sus actrices.

Se trata de Nathalie Emmanuel, actriz que interpretaba a Missandei en la ficción. La que diera vida a la ayudante de Khaleesi ha explicado uno de los problemas con los que se ha encontrado por culpa de su participación en la exitosa serie de HBO. Según ha relatado, en casi todos los proyectos en los que ha trabajado tras el final de Juego de Tronos se ha dado por hecho su disposición a protagonizar cualquier tipo de desnudo y escena de sexo ante las cámaras.

"Cuando hice Juego de Tronos acordé determinadas escenas de sexo y desnudo para la serie, pero la percepción desde otros proyectos, cuando incluía desnudos y sexo es que estaría dispuesta a hacer cualquier cosa porque lo hice en esa serie", ha declarado para el podcast Make it Reign. "Lo que la gente no se da cuenta es que yo acordé unos términos determinados en ese proyecto en particular y eso no tiene por qué ampliarse a todos".

La eterna lucha de Nathalie Emmanuel por sus desnudos en 'Juego de Tronos'

Emmanuel ha reconocido que se ha visto en la incómoda tesitura de explicarle a directores o productores que aseguraban que "el papel lo requería" que a ella le parecía "muy bien" pero que no se sentía a gusto haciendo "ese nivel de desnudo". La actriz tuvo que defender también hasta que puntos sí y hasta cuáles no "es necesario" un desnudo "para ese papel en concreto". "Son diferencias creativas", argumentó.

A pesar de todo, Emmanuel afirma que "nueve de cada diez veces" se encuentra con una respuesta abierta: "Puede que no siempre consigas el nivel que querías, pero hay un término medio", se quejó. "No nos habíamos dado cuenta. ¿Cómo podemos hacer que sea más fácil para todos?", plantea la actriz.