Las claves de la décima temporada de 'Amar es para siempre' con los fichajes de Jon Plazaola, Carlota Baró y Carles Francino

Amar es para siempre ya prepara su décima temporada. La serie de Antena 3, que continúa un curso más como la ficción de emisión diaria más vista de la televisión, estrenará el próximo mes de septiembre una nueva entrega cargada de novedades. La veterana ficción, que ha superado los 2.100 episodios en emisión, llegará con nuevas tramas, nuevos decorados, nuevos personajes y grandes incorporaciones a su elenco actoral.

Jon Plazaola, Carlota Baró y Carles Francino encabezan la lista de incorporaciones para esta nueva temporada que contará, como viene siendo habitual, con un reparto de auténtico lujo. El actor Jesús Castejón también es otro de los grandes fichajes confirmados para la décima entrega de la ficción.

Además, continuarán una temporada más dando vida a sus ya icónicos personajes Anabel Alonso, Itziar Miranda, Manuel Baqueiro, David Janer, José Antonio Sayagués, Iñaki Miramón y Luz Valdenebro.

Lea también: Todas las series de televisión que se estrenan en junio: 'Élite', 'Paraíso' y 'Lupin'

Producida por Atresmedia en colaboración con Diagonal TV (Banijay Iberia), Amar es para siempre cuenta con Montse García (Atresmedia TV), Jaume Banacolocha, Jordi Frades y Eduardo Casanova (Diagonal TV) en la producción ejecutiva. La ficción está dirigida por Eduardo Casanova. Verónica Viñé, Beatriz Duque y Ángel Agudo serán los coordinadores de guion de los nuevos episodios.

Las claves de la temporada 10 de 'Amar es para siempre': arranca en 1980

Los nuevos episodios de Amar es para siempre arrancan en septiembre de 1980 con la celebración del cumpleaños del patriarca de Los Asturianos: Pelayo Gómez. Hay muchas preguntas en el aire que se desvelarán a lo largo de tan señalado evento.

Lea también: Neox estrena en abierto 'Schitt's Creek', la serie de comedia que arrasó en los Emmy y Globos de Oro

No se sabe qué ha sido del abogado Guillermo Galán. Tampoco qué ha sido de Emma y de Manolín, ni de por qué Sebas languidece y dice querer morirse. Benigna tampoco está muy católica, y es que ha fracasado en todos los negocios que ha intentado montar en el local que la regaló Lorenzo Bravo. Tampoco se espera la llegada de una antigua conocida, doña Visi -Miss Visitation-, que vuelve de Finlandia para alterar la vida del barrio, pero, sobre todo, la de Benigna y Quintero.

Esta nueva temporada cuenta la historia de la empresa familiar Garlo, una importante empresa juguetera, con jugueterías propias, que ayuda a reflejar el auge de este sector en la España de inicios de los 80. Germán, el dueño, está enfermo y parece que su hijo Raúl, pese a estar bien preparado, no tiene la chispa y la creatividad de su sobrino, Francisco. Carmen, la matriarca, es consciente de las virtudes y de las carencias de su hijo, pero guarda un turbio secreto.

Lea también: Cuántos capítulos quedan para el final de la serie 'Mujer' (Antena 3) y qué día acaba: fecha del último episodio

Los abogados, Quintero y Cristina, han trasladado su despacho a un piso grande de la calle San Bernardo donde comparten espacio con la psicóloga Sonia Casado y su ayudante, el buscavidas de Medina. Casado escribe un consultorio sentimental para la revista Marlene y dirige una agencia matrimonial: vende como nadie la ilusión y la esperanza de emparejarse y enamorarse, pero su gran contradicción es ser una descreída del amor.

Los nuevos protagonistas de 'Amar es para siempre'

Jon Plazaola será Raúl García Corcuera

Raúl es hijo único de Germán y Carmen. Estudiante de económicas y empresariales, lleva toda su vida preparándose para tomar las riendas de Garlo. Ha sido instruido y conoce cada rincón tanto de la fábrica de Alcalá de Henares y de las tiendas de Madrid. Es perfecto haciendo balances, calculando costes; cree que también es buen diseñador de juguetes, pero, por desgracia, a todo esto le supera con creces su primo, Francisco García. A su padre, Germán, le gustaría que su hijo se pareciera más a su primo Fran. En su fuero interno, Germán sabe que a Raúl le falta eso que a Fran le sobra por los cuatro costados: ilusión y amor por el trabajo que hace. Raúl se las promete felices como futuro "emperador" de Juguetes Garlo, pero una serie de inesperados acontecimientos harán que su camino se tuerza tanto como su carácter.

Carlota Baró será Coral Lozano

Coral es la novia de Raúl. En realidad, se llama Leocadia, pero se cambió el nombre en cuanto Franco permitió hacerlo. Nadie conoce este secreto ni tampoco su lugar de origen: Carabanchel. Sólo su fiel amiga Paloma sabe lo mal que lo pasó de pequeña y lo mucho que a veces le cuesta asumir que es una simple chica de barrio. Ambiciosa, un poco pieza, pero muy noble en el fondo. Avispada y divertida. Será dependienta en Garlo. No tragará a Francisco y moverá cielo y tierra para asegurarse que el recién llegado no pisotea la valía de su prometido, Raúl. Al principio, tampoco se llevará muy bien con Manolita. Amiga inseparable de Paloma. Su amistad se pondrá a prueba cuando las dos se enamoren del mismo hombre. Entre sus secretos, planea la sombra de un familiar de dudosa reputación que no dudará en hacerle la vida imposible.

Carles Francino será Francisco García Mendieta

Es hijo del fallecido hermano de Germán, Fausto. Francisco -Fran- se gana a todo el mundo. Tras la muerte de su madre en el parto, crece solo con su padre con quien mantiene continuas desavenencias. La enigmática muerte de su padre hará que Francisco se acerque más a su tío Germán, aunque éste no consigue que deje la competencia- Juguetes Uriarte- para unirse al negocio Familiar. Sólo un desenlace inesperado llevará a Francisco a las puertas de Garlo. Una vez allí, una serie de acontecimientos harán que sus cimientos se tambaleen. Las luchas de poder con su primo Raúl, los sentimientos hacia su prometida, Coral, yla misteriosa búsqueda de un ser querido, serán los pilares que muevan la temporada de este personaje.

Jesús Castejón será don Germán García López

Dueño de la empresa juguetera, y jugueterías, Garlo. Germán es un empresario atípico con alma de jovenzuelo. Sus calcetines coloridos y corbatas, a veces algo estridentes, dejan claro que no es un hombre convencional. Nunca ha dejado de ponerse en la piel de los niños para idear juguetes, virtud que comparte con su sobrino, Francisco. A veces Germán siente que tiene más afinidad con el huérfano de su sobrino que con su propio hijo. Casado con Carmen, su fiel consejera, Germán será el precursor indirecto de una encarnizada batalla en "Garlo" que enfrentará a los dos primos: Raúl y Francisco. En su pasado hay alguna que otra sombra, como la ruptura con su gran amigo, Adolfo Uriarte -su rival y competidor- y la muerte de su hermano Fausto, desaparecido en trágicas circunstancias.