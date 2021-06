El director del reencuentro de 'Friends' da la cara por Matthew Perry (Chandler): "La gente es cruel"

El esperado reencuentro de Friends, estrenado el pasado jueves 27 de mayo en HBO, sigue dando de que hablar una semana después de su lanzamiento. Y es que eran muchos los millones de fans que la serie aglutina por todo el planeta y que esperaban con ansias el momento el que sus seis actores protagonistas se volvieran a reunir.

Y aunque lo más comentado entre los espectadores ha sido el increíble cambio físico que han experimentado los seis intérpretes, uno de ellos acaparó la atención por su apagada actitud durante la grabación del especial que preparó la plataforma de pago.

Muchos se preocuparon al ver a Matthew Perry cabizbajo y lejos de la vitalidad con la que es recordado por su trabajo dando vida a uno de los personajes más carismáticos de la ficción. Esto provocó todo tipo de especulaciones que ahora, días después de su estreno, el director de la reunión ha querido desmentir.

La explicación al extraño estado de Matthew Perry en la reunión de Friends

"Él estaba genial. La gente a veces puede ser cruel. Ojalá no lo fueran", ha declarado Ben Winston en palabras al podcast THR. "Me encantó trabajar con él. Es un hombre brillantemente divertido y tuvo grandes frases. Me sentí feliz y afortunado de dirigirle en algo como esto", ha añadido en una defensa a la que se ha unido otro de los directores de Friends.

"Hablé con Matthew. Fue genial volver a verle. Y lo que la gente dice es simplemente lo que dice la gente. No tengo nada que decir al respecto, excepto que fue genial verlo. Y yo creo que está muy divertido en el especial. Parece más fuerte y mejor desde la última vez que lo vi, y emocionado por seguir adelante", ha declarado al mismo medio.

Hace unos días, The Sun daba la explicación a la rara actitud de Perry en el capítulo y es que, según "fuentes cercanas", el actor se sometió a una intervención dental de urgencia el día de las grabaciones. Nada que ver pues con los problemas que el intérprete ha sufrido en el pasado.