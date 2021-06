'New Amsterdam': primeras imágenes de la tercera temporada de la serie médica

Fox estrena este miércoles, 2 de junio, la tercera temporada de New Amsterdam. Se trata de la serie médica disponible en el catálogo de Netflix de la que todo el mundo hablaba y que años atrás Antena 3 emitió en abierto. La ficción vuelve con un doble episodio (22.00).

Lea también: Dónde ver y fecha de estreno en España de la tercera temporada de la serie 'New Amsterdam'

En estos nuevos capítulos, el inconformista Max Goodwin (Ryan Eggold) y su excepcional equipo de médicos y enfermeras vuelven en un momento de plena actualidad. La entrega de Max y su equipo por recomponer el desastroso sistema de atención médica se pondrá a prueba en medio de las dificultades extremas y angustiosas de una pandemia global.

Fox estrena la tercera temporada de 'New Amsterdam': el Covid-19 llega al hospital

Pero a estos héroes de la medicina no les importan los obstáculos que se encuentran en su camino, les mueve la esperanza y el compromiso de revolucionar la atención médica y de ocuparse de los pacientes uno a uno. En el primer episodio de esta nueva temporada, el hospital New Amsterdam todavía se está recuperando de la pandemia cuando un avión se estrella en el East River.

Cuando los investigadores vienen a interrogar a la tripulación del vuelo, Iggy lucha contrarreloj para ayudar al piloto a descubrir la verdad. Max investiga la escasez de medicamentos después de que uno de los suyos contrajera Covid-19.

La serie protagonizada por Ryan Eggold (The Blacklist, Sensación de Vivir) como el Dr. Max Goodwin, director médico que rompe las reglas para regenerar el sistema en el hospital público más antiguo de Estados Unidos. La serie, creada por David Shulner (Trauma, The Event), está basada en el libro Doce pacientes: vida y muerte en el Hospital Bellevue, escrito por el Dr. Eric Manheimer, productor de New Amsterdam.

Youtube Video