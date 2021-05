Paul Reiser y Helen Hunt se reencuentran en lo nuevo de 'Mad about you'

Orange TV estrena en exclusiva el spin off de la reconocida serie de los años 90 Mad about you, protagonizada por el reparto original, los actores Paul Reiser y Helen Hunt.

La serie, que regresa con 12 nuevos episodios, se emitirá en dos capítulos nuevos cada viernes hasta el 25 de junio, la fecha en la que se ofrecerá su desenlace.

Durante estas entregas, Paul y Jamie Buchman comenzarán una nueva vida tras la marcha de su hija Mabel a la Universidad de Nueva York. Sus inseparables amigos Mark y Tonya serán los encargados de apoyarles y ayudarles en esta nueva etapa de su vida.

