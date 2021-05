'Friends', ¿una película tras su reunión en televisión?: los actores responden a la pregunta del millón

Friends: The Reunion se estrenó este jueves, 27 de mayo, con algunas revelaciones sobre los actores, que repasaron los años que pasaron al frente de la serie más popular de la televisión.

James Corden, el presentador de la reunión, hizo la pregunta del millón a Lisa Kudrow, una de las actrices de la ficción. El showman planteó la posibilidad de volver a reunirse "en otro episodio o una película. ¿Lo has contemplado?"

Lisa Kudrow responde: ¿habrá película de 'Friends'?

"No. No lo he hecho", respondió, muy tajante, la intérprete. "Primero porque eso depende de Marta y David (los creadores de Friends). Y una vez les oí decir, y estoy completamente de acuerdo, que acabaron la serie muy bien", explicó.

"La vida de todos es muy bonita y habría que deshacer esas cosas buenas para que hubiera más historias. Y sí, no quiero que se deshaga el final feliz de nadie. Hay que crecer", se sinceró Lisa Kudrow.