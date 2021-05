Lo más viral del reencuentro de 'Friends': el momentazo de Phoebe a la guitarra con cameo sorpresa

HBO España ha estrenado ya Friends: The Reunion, el esperadísimo reencuentro de los seis actores protagonistas de la comedia que ha marcado ya a varias generaciones. El episodio fue lanzado esta misma mañana en la plataforma de pago y ya son muchos los que han sucumbido a la nostalgia con un programa especial de lo más emotivo.

¡Atención! Esta noticia contiene spoilers. Lea bajo su responsabilidad

La entrega que ha preparado la compañía americana para HBO Max ha levantado un gran vuelo. Friends: The Reunion no es un capítulo de ficción, sino una gran charla entre Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Mathew Perry, Lisa Kudrow y David Schwimmer. Los intérpretes recuerdan cómo vivieron su fulgurante ascenso a la fama y revelan algunas anécdotas hasta ahora desconocidas sobre el rodaje.

Y además del bombazo que han soltado Jennifer Aniston (Rachel) y David Schwimmer (Ross) sobre su relación, el momento que más se está compartiendo en redes sociales sobre la gran fiesta de Friends está protagonizado por Lisa Kudrow, actriz que daba vida a la divertida Phoebe. La intérprete tiene una de las escenas más icónicas de la serie, en la que la joven interpretaba su surrealista canción Smelly Cat.

Pues bien, Friends: The Reunion no ha dejado pasar la oportunidad de homenajear este recordado hit y en un momento dado del episodio, Lisa Kudrow (actriz que la interpretaba) aparece sentada en el sofá del Central Perk tocando y cantando Smelly Cat a la guitarra. Y cuando parecía que los fans de la ficción ya estaban satisfechos, Lady Gaga entra por sorpresa en escena a través de la puerta de la mítica cafetería.

"Es raro pero justo pasaba por la calle y encima tengo mi...", advirtió a Kudrow mientras señalaba a su guitarra. Gaga, que aparece vestida y peinada como Phoebe, se sienta en el sofá y empieza a interpretar Smelly Cat en lo que acaba siendo un dúo con la actriz. La cosa no queda ahí y finalmente entra un coro de góspel para acompañarlas. Sin duda, un momentazo que enseguida se ha convertido en viral a través de las redes sociales.

THE MOST REQUESTED "SMELLY CAT ????" IS HERE Y'ALL & ALSO I LOVED HOW PHOEBE IN THE END SAID " NOT AS GOOD AS ME " TO LADY GAGA ????

pic.twitter.com/bnoL1C3Hv3#FRIENDSREUNION