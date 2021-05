'Friends: The Reunion': dónde y a qué hora se estrena el capítulo especial de la serie

Ya no queda nada para el estreno de Friends: The Reunion, el programa especial que ha preparado HBO Max con el esperadísimo reencuentro ante las cámaras de los seis actores que protagonizaron la mítica comedia de la NBC.

El capítulo de Friends se podrá ver en España a través de HBO. Aunque en un principio la plataforma no iba a incluir en su catálogo el episodio, al tratarse de un contenido exclusivo de HBO Max -que llegará a España en la segunda mitad del año-, la compañía terminó reculando tras el aluvión de peticiones de los fans, que amenazaban con descargarlo de manera ilegal para no perderse este 'evento mundial'.

Afortunadamente, HBO España anunció que sí lo incluirá en su catálogo este jueves, 27 de mayo, el mismo día de su estreno en EEUU. Los fans de la serie tendrán que estar pendientes para ver en qué momento cuelgan el programa. Se desconoce a qué hora podrá verse en HBO España pero ECOTEUVE.ES ha podido confirmar que será este jueves por la mañana.

En Friends: The Reunion, los seis intérpretes que dieron vida a Rachel, Ross, Mónica, Chandler, Joey y Phoebe volverán a entrar en los estudios de Los Ángeles en los que se rodó la ficción. Juntos, recordarán algunas de las escenas más míticas de la serie e incluso harán una lectura de guion del capítulo de la cuarta temporada en el que todos descubren que Mónica y Chandler están saliendo.

Durante la entrega, los actores recrearán también en el salón del piso de Mónica y Rachel el mítico trivial propuesto por Ross en uno de los episodios. Además, el especial contará con la participación especial de algunas estrellas como David Beckham, Lady Gaga, Kit Harington, Cindy Crawford o Justin Bieber, entre muchos otros.

A falta de muy poco para que el reencuentro de Friends vea la luz, los fans de la serie ya han podido disfrutar de las primeras imágenes, que han avanzado tanto la revista People como HBO Max. Según han adelantado, el reparto hará un repaso a la historia de Friends, hará una lectura del guion de uno de los episodios y recrearán el 'trivial' en el que competían en otro de los capítulos.

"Es curioso, cuando nos juntamos parece que no ha pasado el tiempo. Seguimos por donde lo dejamos", asegura Matt LeBlanc sobre su experiencia en un avance del esperado evento. Jennifer Aniston está de acuerdo con su compañero y desvela lo que pensó cuando volvieron a juntarse ante las cámaras. "Oh Dios mío, ¿cómo vamos a salir de esta vivos sin morirnos del llanto?".

Por otro lado, los actores han jugado a imaginar qué estarían haciendo sus personajes, Rachel, Mónica, Phoebe, Ross, Chandler y Joey en el año 2021. Según Aniston, la "pija" del grupo se habría atrevido a lanzar su propia línea de ropa. "Siempre sentí que Monica estaría haciendo algo con competitividad con otras madres, intentando hacerlo mejor que ellas. Ya sea vendiendo bizcochos o algo así. En serio, sería insoportable. Estaría liderando el AMPA o algo así", asegura Courteney Cox.

Lisa Kudrow, por su parte, cree que Phoebe seguiría viviendo en Connecticut con Mike y sus hijos y estaría al frente del programa de arte de su colegio. "Y es la defensora de sus hijos, porque son muy diferentes como ella lo fue", opina la actriz. Mathew Perry cree que Chandler sería "un padre maravilloso" y un "gran guionista de comedia" y LeBlanc imagina que Joey abría abierto su cadena de tiendas de bocadillos. En último lugar, Schwimmer asegura que Ross además de "jugar con los huesos", habría perdido todos sus ahorros al invertir en la empresa de bocadillos de su amigo Joey.

Picture this:



The year is 2002, it's Thursday night, and you rush home to catch the latest episode of Friends. Now get ready for it to happen all over again. Friends: The Reunion is streaming May 27 on HBO Max. #FriendsReunion pic.twitter.com/1ZrHq4HxSM