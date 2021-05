María Galiana ('Cuéntame') protagoniza el emocionante anuncio de la renovación de Joaquín con el Real Betis

Maria Galiana ha sido la encargada de anunciar la renovación de Joaquín con el Real Betis hasta 2022. El club verdiblanco publicó este lunes un emocionante vídeo en sus redes con la intervención estelar de la actriz que da vida a la abuela Herminia en Cuéntame para hacerlo oficial.

Hay que recordar que la veterana intérprete es seguidora confesa del Betis. El futbolista, que visitará El hormiguero de Pablo Motos este jueves, seguirá jugando a sus cuarenta años (los cumple el próximo 21 de julio) de forma profesional.

"Un chispazo. Una decisión meditada. El destino. ¿Quién puede prever el mañana? Que me lo digan a mí, que, a los 65 años, me jubilé de la docencia y dediqué mi vida al mundo de la interpretación. Ahora, 20 años después, sigo disfrutando de esta profesión como el primer día. La suerte de trabajar en lo que me hace feliz", dice la voz en off de Maria Galiana en el vídeo.

"Hablar de felicidad es hablar del Betis, mi Betis, el Betis de Joaquín. ¡Qué jugador! Es que no pasa el tiempo por él... Una y otra vez subiendo la banda. Y marcando. ¡Lo he disfrutado tanto! Cuando era joven, el mundo era de los mayores. Eso parece haber cambiado en estos tiempos, aunque yo sigo empeñada en seguir dando guerra. ¿Y tú, Joaquín?", concluye.

El vídeo termina con la protagonista de Cúentame poniendo el brazalete de capitán a Joaquín en el túnel de vestuarios del estadio Benito Villamarín.

