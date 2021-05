La esperada reunión de 'Friends' sí podrá verse en HBO España el día de su estreno en EEUU

Cambio de planes en HBO, que inicialmente no tenía previsto emitir la reunión de Friends en su catálogo en España. Finalmente, Friends: The Reunion sí podrá verse en nuestro país el próximo 27 de mayo, según ha anunciado la compañía en un comunicado.

Friends: The Reunion es un contenido original de HBO Max, una plataforma que todavía no opera en España pero que sustituirá a HBO a final de este año. Por ese motivo, el capítulo especial de la mítica serie no estaba incluido en el catálogo de nuestro país, tal y como indicó la compañía hace unos días.

Esa decisión había provocado malestar entre los fans de Friends, que estaban ansiosos por ver el reencuentro de sus ídolos. Finalmente, HBO España ha reculado y sí emitirá Friends: The Reunion el mismo día de su estreno en Estados Unidos.

Así será la reunión de 'Friends' que emitirá HBO España

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer regresan al plató original de la icónica comedia, Stage 24, en el estudio de Warner Bros. en Burbank, para celebrar la serie original en una reunión en persona.

Friends: The Reunion contará con varias apariciones de invitados especiales, incluidos David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai.

Ben Winston ha sido el director del especial y productor ejecutivo junto con los productores ejecutivos originales de Friends Kevin Bright, Marta Kauffman y David Crane. El especial está producido por Warner Bros. Unscripted Television en asociación con Warner Horizon, Fulwell 73 Productions y Bright / Kauffman / Crane Productions. Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc, Perry y Schwimmer son productores ejecutivos del especial. Emma Conway, James Longman y Stacey Thomas-Muir son coproductores ejecutivos.

'Friends', una serie mítica que perdura en el tiempo

Friends sigue siendo una de las series de televisión más queridas de todos los tiempos. Una de las series con más audiencia en la época de su emisión original, el título continúa de forma perenne siendo un gran éxito en cadenas y servicios de streaming de todo el mundo. Favorita de la crítica y el público durante sus diez temporadas, Friends no sólo ganó el Emmy a la mejor comedia, sino que también consiguió el Emmy para sus protagonistas Jennifer Aniston y Lisa Kudrow.

Producida por Warner Bros. Television, Friends sigue las vidas y las relaciones de un grupo de amigos muy unidos: los hermanos Ross (David Schwimmer) y Monica Geller (Courteney Cox), y sus amigos Chandler Bing (Matthew Perry), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) y Rachel Green (Jennifer Aniston). FRIENDS fue creado por David Crane y Marta Kauffman, productores ejecutivos de la serie con Kevin Bright a través de Bright/Kauffman/Crane Productions en asociación con Warner Bros. Television.