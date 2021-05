Así es Cosette Silguero, la actriz elegida por Antena 3 para dar vida a la hija de Adriana Ugarte en 'Madre'

Atresmedia TV ya se encuentra en fase de preproducción de su próxima serie original, Madre. Las actrices Adriana Ugarte y Cosette Silguero serán dos de las protagonistas de la nueva serie original de Atresmedia TV para el prime time de Antena 3. Basada en la serie japonesa Mother y su posterior remake turco de gran éxito internacional, Madre también estará disponible en Atesplayer Premium.

La serie contará con 13 capítulos de 50 minutos de duración. Es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Buendía Estudios. Madre se encuentra actualmente en fase de casting y arrancará sus grabaciones próximamente.

Montse García, Sonia Martínez y Eduardo Galdo son los productores ejecutivos de esa ficción del sello Series Atresmedia. Lucía Alonso-Allende es co-productora ejecutiva. Madre estará dirigida por Tito López Amado y por Juanma Pachón. Pepe Ripoll y Xavi Guallar son los directores de Producción, mientras que Juan León es el encargado del Casting.

El equipo de guionistas está formado por Eduardo Galdo, Lele Portas, Marco T. Socorro, Joana Ortueta, Humberto Ortega y Natalia García-Prieto. Al frente de la dirección de fotografía estarán Johnny Yebra y Juan Molina. El director de Arte será Jorge de Soto. Bubi Escobar es jefa de Vestuario y de la música se encargará Pablo Cervantes.

Así es Madre, la nueva serie de Antena 3

Manuela se ha alejado de su familia adoptiva para vivir sola en una marisma, entregada al estudio de las aves. Traumatizada por la herida de haber sido abandonada, siempre declaró que nunca sería madre.

El día en que encuentra a la pequeña Alba, comenzará para ella un viaje que la obligará a enfrentarse a los demonios de su pasado y a cuestionarse los pilares de su vida.

Adriana Ugarte es Manuela

Adriana Ugarte se pondrá en la piel de Manuela, una joven que vive sola en una cabaña donde estudia los humedales andaluces. Se ha instalado allí después de especializarse en ornitología y recorrer medio mundo siguiendo las migraciones.

A los 28 años, su vida gira en torno a las aves, las que viven allí y las que están de paso como ella. Las observa y fotografía a diario, y de cada una podría hablar durante horas. De lo que no habla con nadie es de lo que dejó en Madrid hace diez años y por qué.

Cosette Silguero es Alba

La joven actriz Cosette Silguero interpretará a Alba. A pocos kilómetros de Manuela vive Alba, una niña de siete años que nunca tiene quién le haga el desayuno. Su madre, Yolanda, trabaja de noche como pole dancer y duerme de día. El novio de ella, Lucho, no está por la labor de cuidar a una niña que no es suya. En realidad, no está por esa ni por ninguna otra labor, pues vive de Yolanda.

La casa es un desorden de objetos y horarios. Alba, como puede, asiste al colegio, muchas veces sin nada en el estómago. En su soledad, Alba se refugia en su imaginación. Tal como ha visto en el cuento de un náufrago, lanza al mar botellas con mensajes de auxilio soñando que alguien la rescate y la quiera.