Fernando Guallar confiesa las graves secuelas que sufre tras pasar el coronavirus: "Tuve una trombosis pulmonar"

Carles Francino provocó este lunes un auténtico terremoto en las redes sociales con el emocionante y contundente discurso que lanzó ante los micrófonos de la Cadena SER. El periodista se ha reincorporado a La Ventana después de más y medio apartado de su puesto de trabajo tras contagiarse de coronavirus.

A los cinco días de dar positivo tuve que ingresar de urgencia en la Fundación Jiménez Díaz con fiebre muy alta, el ánimo bajo y el oxígeno también bajo", ha rememorado. "Las pasé canutas, sobre todo durante 48 horas: los indicadores eran malos, incluido un ictus del que, afortunadamente, parece que no me han quedado secuelas. Perdí siete kilos, masa muscular y la voz. Me asusté, pero he salido", ha relatado entre lágrimas.

Tras pasar una situación tan grave, Francino ha reflexionado sobre lo que está ocurriendo ahora. "¿Es posible que nos hayamos olvidado de los sanitarios? ¿Cómo no van a cabrearse viendo lo que se ha visto este fin de semana?", ha expuesto el locutor, que lamenta que, actualmente, "las alusiones a muertos y hospitalizados molestan" entre los colectivos que no lo han sufrido en primera persona.

La confesión de Fernando Guallar tras el testimonio de Francino

Francino agradeció las muestras de apoyo que ha recibido en este tiempo en un mensaje que volvió a repetir este martes al ver el revuelo generado por su regreso. "El cariño ha sido abrumador", ha admitido. "Nos ha desbordado", ha vuelto a romperse. "No solo es el cariño de la familia, sino también de la radio, oyentes... Si el cariño fuera una hipoteca, yo estaría pagando plazos el resto de mi vida".

Entre todas esas reacciones de las que habla Francino se encuentra la del actor Fernando Guallar, conocido por sus papeles en Velvet Colección o Luis Miguel: la serie, entre otros. El intérprete español ha compartido el mensaje del periodista de la SER para confesar que él también sufre graves secuelas tras contagiarse del virus.

"Tengo 32 años y llevo cuatro meses en tratamiento por una trombosis pulmonar a causa del CoVid.Creo que es necesario que mucha gente joven conozca este tipo de casos para que se piense dos veces su comportamiento ante este desastre", ha concluido en un mensaje de concienciación a personas como las que este fin de semana se lanzaron a las calles tras el final del estado de alarma.

