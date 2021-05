Miki Esparbé estrena 'Reyes de la noche': "Ojalá la vean De la Morena y García, espero que les encante"

Aunque al inicio de cada capítulo un mensaje avise al espectador de que los personajes y tramas de Reyes de la noche "no responden a la realidad" (entre otras cosas por ahorrarse posibles problemas legales), la historia cuenta con la esencia de la guerra radiofónica que protagonizaron José María García y José Ramón de la Morena.

"No sé si les gustará, pero la serie no trata de ser un biopic", dice a ECOTEUVE.ES Miki Esparbé que vendría a ser el 'alter ego' del locutor que creció en la SER con su Larguero. Javier Gutiérrez es Paco el Cóndor, alguien intocable en la radio capaz de acabar con una huelga de controladores aéreos como lo hizo en su día Supergarcía en la COPE.

Movistar+ lanza este viernes 14 dos episodios de los seis que conforman la primera temporada de Reyes de la noche. La base de la historia creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor es esta salvaje pelea en las ondas, pero también pretende ser un reflejo de la sociedad de por entonces.

¿En quién se ha inspirado para dar vida a Jota Montes?

Hablé mucho con Cristóbal y Adolfo de todos aquellos periodistas de ese período, jóvenes, con mucha hambre, ilusión, y que confiaban en hacer algo distinto: desde Juanma Castaño, Paco González, José Ramón de la Morena... En Jota Montes no solo hay referencias de periodistas deportivos originales, los creadores me hablaban mucho también de la frustración que ellos han sentido a veces al entregar proyectos que acaban tumbados. Lo que vamos a contar transciende de la radio deportiva.

La serie se distancia de la realidad, pero la esencia es la historia de De la Morena y García. ¿Cómo cree que se lo tomarán? ¿Les gustará Reyes de la Noche?

Pues yo espero que les encante. Es una serie inspirada en los conflictos radiofónicos del periodismo deportivo de finales de lo ochenta y primeros de los noventa. Pero, en todo momento, la serie no trata de ser un biopic de nadie porque, entre otras cosas, ha permitido a los creadores poder viajar a dónde les apeteciera. Ojalá la vean, claro que sí, pero les tendrás que preguntar a ellos.

"Abrazafarolas", "chupópteros", "cantamañanas"... el glosario de insultos de la época es amplio. ¿Qué opinión tiene de ese periodismo salvaje que dista mucho del de hoy?

El contraste es increíble. Era un periodo muy distinto al de ahora, con otras prácticas. Hay gente que echa de menos un poco de nervio y de transparencia y de no ir con tanto miedo a la hora de comunicar. Me parece que cada momento tiene su forma de narrar.

¿Qué voz le acompañó durante su infancia? ¿Lleva en el recuerdo algún momento radiofónico?

Lo he dicho muchas veces pero es así. Yo cuando tenía ocho años, mi abuelo me llevaba al Camp Nou y al salir, en el coche siempre se ponía Catalunya Radio y ahí estaba el periodista por referencia: Joaquim María Puyal. Era un semidiós de las ondas, todo el mundo escuchaba las narraciones, fue el periodista que narró el gol de Koeman en Wembley. De niño recuerdo llamar a La noche de los ignorantes, el Hablar por hablar catalán, para hacer imitaciones.

En el mundo de la interpretación, ¿ha conocido casos de esta competencia feroz? ¿Hay tanto ego?

No, ni mucho menos. A ver, si rascas encuentras, pero probablemente a esta escala, si existiera lo sabríamos. Tú y yo estaríamos hablando de algún referente conocido, pero el hecho de que no lo hagamos es que es discreto o no existe. Es verdad que es otro tipo de sector aunque a veces es turbio.

Además de Reyes de la noche aparece también en El inocente, de Netflix: da vida a un chulo de un club de alterne. Llama la atención el parecido con Sky Rojo. ¿Le propusieron participar en esta última?

El inocente se empezó a rodar antes que Sky Rojo. No tenía ni idea de la existencia de la serie hasta que estuvo más avanzado el rodaje. La historia de El inocente parte de la novela de Harlam Coben ya estaba muy definido. La experiencia fue increíble y estoy muy agradecido por poder interpretar a un personaje bastante alejado al perfil que me ofrecen habitualmente.