'El Internado: Las Cumbres' anuncia fichajes para su segunda temporada en Amazon

Amazon Prime Video ha confirmado el inicio de rodaje de la segunda temporada de la serie Amazon Exclusive El Internado: Las Cumbres, cuyo estreno está previsto en 2022. La serie de misterio inspirada en la icónica franquicia suma a su reparto, entre otros, a los intérpretes Irene Anula, Nicolas Cazale, Annick Weerts, Alberto Berzal, Asier Hernández y Clara Galle.

El motín que sucedió a la muerte de Elías indignó a la directora, que ahora impone una disciplina incluso más fuerte que la que ya regía en el centro. Además, tras la muerte de Rita, ya nadie duda de que un asesino en serie, un supuesto imitador del Nido del Cuervo, es el responsable de los crímenes. Sin embargo, Amaia, Paul, Paz, Eric y Julio no se van a quedar de brazos cruzados y menos ahora que gracias a Adèle, creen que pueden encontrar vivo a Manuel.

¿Llegarán a tiempo para salvarle? ¿Quién está detrás del laboratorio que está llevando las investigaciones con humanos? y, lo más importante, ¿cuál es el fin de todos esos experimentos? Por su parte, Inés está empezando a recordar. Parece que no fue accidental que la joven haya borrado de un plumazo su pasado. ¿Quién es realmente? ¿Qué es lo que le une a León? ¿Cuál es la conexión entre ellos y Darío Mendoza?

'El Internado: Las Cumbres' inicia en Navarra el rodaje de su segunda temporada

La segunda temporada de 8 episodios ha comenzado su rodaje en Navarra, bajo la dirección de Denis Rovira (La Influencia) y Mikel Rueda (Veneno), y está protagonizada por Asia Ortega (Las del hockey), Albert Salazar (A.K.A.), Daniel Arias (Cuéntame), Daniela Rubio (La caza. Monteperdido), Claudia Riera (Vis a vis: El Oasis), Paula del Río (El desconocido), Gonzalo Díez (7 días) y Carlos Alcaide (Libertad).

También por Natalia Dicenta (Solas), Ramiro Blas (Vis a vis), Mina El Hammani (Élite), Joel Bosqued (Un golpe de suerte), Patxi Santamaría (Lucky Fred), Lucas Velasco (Educando a Nina), Joseba Usabiaga (Handia), Amaia Lizarralde (Hospital Central), Iñake Irastorza (Ventajas de viajar en tren), Aitor Beltrán (Ignatius de Loyola) y Kándido Uranga (El silencio de la ciudad blanca); entre otros.

El Internado Las Cumbres es una producción de The Mediapro Studio y Atresmedia Studios (Buendía Estudios). Al frente de la producción ejecutiva están Laura Belloso, Laura Fernández Espeso y Javier Pons de The Mediapro Studio, e Ignacio Corrales y Sonia Martínez, de Buendía Estudios. Estos productores lideran el equipo de guionistas formado por Asier Andueza, co creador de esta nueva entrega junto a Laura Belloso, Sara Belloso y Abraham Sastre, quienes ya participaron en los guiones de El Internado La Laguna Negra y en la primera temporada de El Internado Las Cumbres.