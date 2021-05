Amparo Larrañaga vuelve a la tele con 'Los hombres de Paco': "Han pasado años sin llamarme para nada"

Los hombres de Paco vuelven a Antena 3 diez años después de su despedida tras nueve temporadas ininterrumpidas en la cadena. La ficción vuelve ahora renovada en un reparto encabezado por los antiguos protagonistas de la serie, Paco Tous, Pepón Nieto, Carlos Santos y Neus Sanz, a los que se les une Amparo Larrañaga y los jóvenes Juan Grandinetti y Amaia Sagasti.

Paco Tous asegura que cuando le informaron del regreso de la ficción no se lo creyó: "Le dije a mi representante que se dejara de bromas", asegura. "Luego empecé a leer los guiones y me di cuenta de cómo casi sin terminar de leer, rellenaba las frases. Me reconocía en Paco Miranda y me hizo mucha ilusión ver que todavía tenía el personaje en la mochila. Sabía que iba a saltar de golpe y que lo iba a hacer bien", confiesa en palabras a ECOTEUVE.ES.

El intérprete reconoce que le costó asumir que volvía a ponerse al frente de la serie que cambió el destino de su carrera profesional. "Para mí fue extraño y se convirtió en un reto como actor. Pocos actores tienen la oportunidad de retomar un personaje después de tantos años", destaca el intérprete, que cree que la serie sabrá superar el paso del tiempo y la evolución de la sociedad.

"Yo confío en nuestra locura y en que la juventud siga siendo así de loca y reconozcan ese humor que es muy nuestro, muy español. Mi personaje está muy inspirado en esos cómicos antiguos que durante mi generación estuvieron algo denostados, como Alfredo Landa, Mariano Ozores... Es como si habláramos de comedia del arte y yo creo, y me gustaría que funcionara en la juventud de hoy en día", desea el sevillano. "El humor hay que tomárselo muy en serio", pide el actor, que durante los últimos años ha gozado de un inesperado éxito internacional gracias a su papel de Moscú en La Casa de papel.

Amparo Larrañaga: "Han pasado años sin llamarme para trabajar en televisión"

Por su parte, Amparo Larrañaga se une de nuevas a la ficción para dar vida a Dolores, una coronel que llega a la comisaría para liderar junto a Paco Miranda el nuevo equipo de investigación. Compartir jefatura no le sentará nada bien a un Paco que desarrollará una relación muy especial con su compañera.

Larrañaga, que confiesa que tuvo un "recibimiento fabuloso" entre el reparto de la ficción, vuelve de esta forma a la televisión después de 13 años sin proyectos en la pequeña pantalla. La actriz reconoce que ha acabado apostando por su carrera teatral, ya que esta disciplina "es más justa con las mujeres de mi edad".

"Durante mi trayectoria ha habido años que me han ofrecido proyectos que he dicho que no, algunos no han cuadrado con el teatro y luego se han pasado años y años que no me han llamado para nada", desvela la actriz. "¿Por qué? Porque en la televisión, en un momento dado el consumidor es más joven y hay cosas para gente más joven. En el teatro las mujeres de mi edad estamos muy bien recibidas y no hay esa presión por la imagen. Hay una realidad para las mujeres de cierta edad que está ahí. No es una fantasía mía, ni un rollo de mujeres, es una realidad", lamenta Larrañaga, a la que apoya totalmente su compañero de reparto.

"Es un sobresfuerzo que hace la mujer y que no debería ser en esta profesión. Es algo que no es imaginable por ningún hombre. Creo que yo, por ser hombre, he sido partícipe de ello, pero no entiendo que esto pueda pasar. Es jodido. Yo veo esa realidad y hay algo que me duele", declara el actor sevillano, consciente del problema que se encuentran muchas de sus compañeras.