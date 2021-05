La frase de la serie 'The Wire' elegida por Pablo Iglesias tras su adiós a la política

La gran victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y el fracaso del bloque de la izquierda provocaron el adiós de Pablo Iglesias a la política. "Dejo todos mis cargos", dijo el líder de Unidas Podemos tras conocerse los resultados de los comicios electorales señalando a Yolanda Díaz como su sucesora a nivel nacional.

El ya exdirigente de la formación morada se ha apresurado a cambiar su biografía en Twitter tras su importante anuncio que hizo ante los medios de comunicación en la noche de este martes.

Iglesias elige una frase de 'The Wire' para su perfil de Twitter tras dejar la política

Iglesias ha escogido una frase de la serie The Wire, una de sus preferidas y que se puede ver en Netflix. "You come at the king, you best not miss", que significa: "Si viene a por el rey, será mejor que no falles".

La frase hace referencia a Omar Little. Se trata de uno de los personajes de la ficción, un ladrón que roba a traficantes bajo un estricto código moral y cuya norma se basa en no poner en peligro a personas que no estén envueltas en el juego.

Todo apunta, según la información de ABC, a que el futuro del exvicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez estará en los medios de comunicación. El político habría negociado con Jaume Roures, dueño de Mediapro, un jugoso contrato para liderar un proyecto de "periodismo crítico".

