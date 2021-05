Pepón Nieto y el humor en 'Los hombres de Paco': "Antes éramos más libres, ahora nos autocensuramos"

Neus Sanz y Pepón Nieto tuvieron reacciones muy distintas al enterarse de la vuelta de Los hombres de Paco. Mientras que al actriz se lo creyó al segundo porque es algo que siempre había soñado ("siempre supe que íbamos a volver"), Pepón Nieto prefirió ser cauto y esperar a que el proyecto avanzase.

"Yo fui más escéptico y no creí que la cosa iba a salir adelante hasta que no vi guiones escritos y contratos por delante. Me suele pasar, intento no venirme arriba con las cosas porque luego las hostias son más grandes", reconoce con sinceridad a ECOTEUVE.ES antes de desvelar las dificultades que se han encontrado al rodar en plena pandemia.

"El covid ha afectado, porque hemos tenido algunos parones. Yo me contagié y estuvimos parados, Paco Tous también y volvimos a parar... Como éramos personajes que estaban todo el rato, tuvimos que parar y la gente irse de ERTE. Ha sido muy jodido, pero bueno, es algo que pasa en todas las profesiones y por lo menso hemos podido terminarla", celebra el intérprete andaluz.

La evolución del humor en 'Los hombres de Paco'

Una de las incógnitas que planean sobre el regreso de la ficción es cómo logrará adaptarse a los tiempos que corren, ya que han pasado más de diez años desde la emisión del último capítulo. ¿Cómo han afrontado la adaptación del humor a la España de 2021? "En la primera etapa éramos mucho más libres, ahora somos más pacatos [mojigatos] y tenemos más miedo a herir susceptibilidades", confiesa Nieto, que cree que la sociedad de hoy tiene "el pellejo más fino".

"Nos autocensuramos muchas veces. Ya no con temas, sino con la forma de atacar esos temas. Es reflejo de la situación que estamos viviendo... Ahí las redes han tenido mucho que ver. Antes, que un colectivo se sintiera ofendido por algo implicaba que te mandaran una carta o algo. Ahora te insultan al segundo que están viéndote. Es más democrático, pero más jodido y por eso hemos tenido que andar con pies de plomo", añade.

Neus Sanz: "Rita es el personaje al que más he querido"

Neus Sanz reconoce que para ella y para su carrera profesional ha sido "muy importante" el regreso de la serie que le dio el salto a la fama. "Para mí es importante tener trabajo. Me ayuda mucho estudiar e ir a grabar. Lo que más me gusta de mi profesión es la televisión, está en primer lugar", admite la actriz muy emocionada.

"Rita es el personaje al que más he querido y otra vez está aquí conmigo y me parece muy tierno. Ya verás el día que me digan que se acaban Los hombres de Paco... Me volveré a poner malita, porque me puse ya muy malita la primera vez. Esta vez somos un poco más maduros, nos han pasado más cosas, me pillará de otra manera", admite la intérprete, cuya carrera en la pequeña pantalla ha tenido idas y venidas desde el final de esta ficción. En esta línea, la actriz desvela que cuando se reunieron por primera vez para leer los nuevos guiones "sentí que volvía a ser lo mismo, la esencia estaba ahí".

¿Decepcionará a los fans la historia de Lucas y Sara?

Dentro del fenómeno de Los hombres de Paco se produjo otro centrado en la pareja que formaban Lucas y Sara, personajes interpretados por Hugo Silva y Michelle Jenner. Los actores participarán en la serie, pero no tendrán la misma presencia que otros protagonistas, como Pepón Nieto o Neus Sanz. ¿Quedarán satisfechos los fans de la historia de amor que enganchó a miles de adolescentes?

"Hugo y Sara siguen, están en la serie y son un matrimonio con su hijo, que ya lo tuvieron al final de la primera etapa. Ellos están en menos capítulos de los que a todos nos gustaría, incluido a ellos, pero ha sido por cuestiones de agenda. Yo espero que si hay una segunda temporada, el deseo de los guionistas, el de nosotros y, me consta que el de Hugo y Michelle también, es que estén más tiempo. Ojalá sea así", concluye Pepón.