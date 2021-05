'El inocente', la serie de Netflix de la que todo el mundo habla: ¿Tiene segunda temporada?

El inocente es una de esas series de las que, de repente, todo el mundo habla. Se estrenó en Netflix el viernes, 30 de abril, y muchos han visto todos sus capítulos este fin de semana.

Protagonizada por Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez y Jose Coronado, entre otros, El inocente ha sido creada por Oriol Paulo (Durante la tormenta, Contratiempo, Los ojos de Julia) y es una adaptación del del libro The Innocent de Harlan Coben (No hables con extraños, Safe, Bosque adentro), y es el último de los proyectos incluidos dentro de su colaboración con Netflix.

¿De qué va 'El inocente', la nueva serie de Netflix?

El inocente es un thriller cuya trama principal se centra en Mateo y Olivia, un matrimonio que tendrá que rehacer su vida por segunda vez tras recibir una perturbadora y sorprendente noticia. Una noche, Mateo se vio involucrado en una pelea y accidentalmente terminó convirtiéndose en un homicida. Ahora, nueve años después, intenta empezar de cero con Olivia, su esposa.

Una inexplicable llamada desde el móvil de Olivia mientras ella está de viaje desconcierta a Mateo, que comenzará una frenética carrera por descubrir la verdad. Su inocencia será cuestionada de nuevo, esta vez por Lorena, una inspectora de policía que investiga un caso de suicidio.

¿Tiene segunda temporada la serie 'El inocente' de Netflix?

El inocente está presentada por Netflix como "miniserie" de ocho capítulos. En realidad es como si se tratase de una película dividida en ocho partes, todas adictivas y frenéticas. Todos los episodios están disponibles desde el pasado 30 de abril y cada uno dura alrededor de una hora.

El inocente tiene un final cerrado. La complicada trama, una maraña de relaciones que está perfectamente explicada, queda resuelta en el último episodio y no tendría sentido abrirlo. Lo lógico, por lo tanto, es que no haya segunda temporada y, de hecho, Netflix no ha dicho nada al respecto. Otra cosa puede ser que un éxito repentino hiciera cambiar los planes de la plataforma. Al final, en televisión el público es el que manda.