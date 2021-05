'Love is in the air': cuándo se emite en Telecinco y qué pasa en el próximo capítulo

Love is in the air ha dejado de tener la presencia que antes protagonizaba en Telecinco, pero mantiene su episodio de los martes por la noche. La cadena ofrece una nueva entrega este martes, 4 de mayo, a partir de las 23.00.

Telecinco ofrece, a las 22.00, el arranque de Supervivientes: Tierra de nadie con Carlos Sobera.La nueva entrega del espacio celebrará la cuarta ceremonia de salvación, en la que uno de los cuatro nominados -Tom, Marta, Omar y Melyssa-, el más votado por la audiencia, quedará fuera de la lista.

Además, tendrá lugar un nuevo juego de recompensa y se abordará la última hora de la supervivencia en las diferentes localizaciones.

Qué pasa en el capítulo de 'Love is in the air' de este martes en Telecinco

A continuación, el programa pasará a Cuatro y en Telecinco comenzará el episodio de Love is in the air. Siguiendo con los planes de boda, se celebra la pedida de mano de Serkan y Eda rodeados de su familia y amigos. Con los nervios a flor de piel, la novia se vuelca con los preparativos para que ese día sea perfecto y sus amigas deciden organizar la fiesta de despedida de soltera de Eda por todo lo alto.

Por otro lado, el compromiso de la pareja obligará a Semiha a cambiar de estrategia para acabar con el futuro matrimonio.